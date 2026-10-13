Fiebre de Cumbia celebra 16 años: Cuándo es y cómo comprar entradas

13 oct. 2026 - 16:57 hrs.

Fiebre de Cumbia celebrará sus 16 años de trayectoria con una edición aniversario que reunirá a destacados exponentes de la música tropical y popular. El evento se realizará el sábado 30 de enero de 2027 en el Centro de Eventos Múnich, ubicado en Malloco, comuna de Peñaflor.

En total, serán más de diez propuestas musicales, en un encuentro que busca reunir a distintas generaciones en torno a la cumbia y otros estilos.

Las entradas ya están disponibles a través de Passline, con precios desde los $30.000 para el sector General y desde $75.000 para PIT Preferencial, ambos valores más cargo por servicio. El evento es para mayores de 18 años y la apertura está anunciada para las 11:00 horas.

Fiebre de Cumbia: los artistas que serán parte del aniversario

La celebración reunirá a artistas de distintas trayectorias y estilos musicales: Ke Personajes y Néstor en Bloque representarán a Argentina, mientras que Santaferia, La Combo Tortuga y Leo Rey aportarán sus repertorios ligados a la música tropical y la cumbia chilena.

La programación también incluirá a Gondwana junto a Quique Neira, sumando el reggae a una jornada marcada por la diversidad musical. A ellos se agregarán Grupo Red, Amigo de Artistas, La Champions Liga, El Bloque 8, Fiebre 40 y Peregrinos del Amor.

La música estará acompañada por los DJs Lito y Toti. En tanto, la animación estará a cargo de Yossekit, comediante y creadora de contenido chilena, y Zero, quien ha participado en ediciones anteriores de Fiebre de Cumbia.

Los 16 años de historia de Fiebre de Cumbia

Fiebre de Cumbia comenzó como una apuesta por la nueva cumbia chilena y por los clásicos que marcaron los años noventa y dos mil, con artistas como American Sound, Amar Azul y Damas Gratis entre sus referentes.

Con el paso de los años, el proyecto amplió su convocatoria y llegó a escenarios como el Teatro Caupolicán, al mismo tiempo que fortaleció su producción técnica y la experiencia para el público.

Esta evolución también impulsó el crecimiento de Fiebre Producciones, que ha extendido su trabajo hacia conciertos y festivales de distintos géneros musicales. Entre sus hitos recientes se encuentra Summer Dance 2026, realizado en el Sporting de Viña del Mar y que tuvo a Diplo y Kybba como principales figuras.

De esta manera, la edición aniversario busca reunir a quienes han acompañado al evento durante sus 16 años de historia y a nuevas generaciones que se han sumado a la escena de la cumbia.