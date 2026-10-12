Expo Jardines 2026 llega por primera vez al Parque Bicentenario: Así puedes conseguir entradas

12 oct. 2026 - 14:26 hrs.

El paisajismo, la arquitectura y las intervenciones artísticas se tomarán uno de los espacios verdes de la capital con una nueva edición de Expo Jardines. La propuesta busca reunir a especialistas y visitantes en torno al diseño, la naturaleza y las distintas formas de incorporar áreas verdes a la vida cotidiana.

La feria contempla jardines de autor, instalaciones florales, viveros y una oferta de productos relacionados con el cuidado de plantas y los espacios exteriores. También habrá talleres, demostraciones y experiencias pensadas para acercar el mundo de la jardinería a públicos de distintas edades.

¿Cuándo se realizará?

Por primera vez, el evento se instalará en el Parque Bicentenario de Vitacura, entre el 15 y el 18 de octubre. La organización espera recibir cerca de 18 mil visitantes, en una edición que coincidirá con la celebración de los 35 años de la comuna y los 30 años de su Corporación Cultural.

Uno de los espacios centrales estará a cargo de Teodoro Fernández, Premio Nacional de Arquitectura 2014 y autor del proyecto del parque. Su intervención combinará vegetación, paisaje y áreas para presentaciones artísticas y musicales, además de incorporar iluminación para transformar el entorno durante la noche.

El arte también estará presente

El arte también tendrá un lugar destacado mediante instalaciones y propuestas creativas integradas al recorrido. La programación sumará charlas, actividades prácticas y una experiencia inmersiva al aire libre con audífonos, que buscará conectar a los asistentes con el entorno natural.

“Queremos que esta edición sea mucho más que una feria: una experiencia donde el paisaje, el arte y la naturaleza se encuentren en plena ciudad”, señaló Alejandra Aravena, directora ejecutiva del Club de Jardines de Chile, entidad organizadora de la actividad.

La iniciativa cuenta con el patrocinio de la Corporación Cultural de Vitacura. La alcaldesa Camila Merino destacó que el encuentro se relaciona con una visión de ciudad centrada en la naturaleza, la biodiversidad, los espacios compartidos y el desarrollo sustentable.

Las entradas ya están disponibles en el sitio web del Club de Jardines de Chile, donde se puede revisar la información para asistir a esta edición.

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