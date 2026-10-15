GOPE de Carabineros recibió dos camionetas Ford F-150: Inversión superó los $164 millones

15 oct. 2026 - 17:44 hrs.

¿Qué pasó?

El Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros recibió dos nuevas camionetas Ford F-150 XLT 4x4 en la región de Coquimbo, vehículos que fueron equipados y acondicionados para apoyar las labores de rescate, emergencias y operativos de alto riesgo.

La entrega se realizó el martes 13 de octubre y estuvo a cargo del Gobierno Regional de Coquimbo. La adquisición de ambos vehículos representó una inversión de $164 millones, equivalente a unos 167 mil dólares.

Según informó el medio especializado Infodefensa, la ceremonia fue encabezada por el gobernador regional de Coquimbo, Cristóbal Juliá, y el jefe de la IV Zona de Carabineros, general Christian Brebi.

¿Para qué se utilizarán las camionetas?

Los nuevos vehículos permitirán reforzar la capacidad operativa del GOPE en misiones de alta complejidad, especialmente en situaciones que requieren equipamiento especializado para llegar a zonas de difícil acceso y responder ante emergencias.

Entre las tareas que apoyarán se encuentran el rescate de personas atrapadas en explotaciones mineras, el auxilio de personas aisladas o extraviadas y las labores de buceo táctico para el rastreo y recuperación de personas u objetos en el mar, ríos, lagos, canales o estanques.

Asimismo, las camionetas estarán disponibles para apoyar la actuación policial ante emergencias provocadas por catástrofes.

La entrega busca fortalecer los recursos del personal especializado de Carabineros en la región, con vehículos preparados para responder a situaciones que requieren una intervención de alta complejidad.

Continuamos fortaleciendo nuestros recursos para la protección y el resguardo de las familias de la región de #Coquimbo. Esta vez, a través de dos camionetas equipadas y acondicionadas para rescate y emergencias, entregadas por @CORECoquimbo @gorecoquimbo a los carabineros #GOPE. pic.twitter.com/DbcEVRqIEs — Carabineros Región de Coquimbo (@CarabCoquimbo) October 13, 2026

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