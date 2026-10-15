Carabineros renueva su armamento: Así son los subfusiles CZ Scorpion que usarán las fuerzas policiales

15 oct. 2026 - 15:48 hrs.

Carabineros de Chile recibió un primer lote de cerca de 300 subfusiles CZ Scorpion EVO 3 A1, en el marco de un proceso de renovación del armamento de la institución que contempla el reemplazo progresivo de las subametralladoras UZI, utilizadas durante cerca de 30 años.

La entrega se realizó el miércoles 14 de octubre en la Prefectura del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), ubicada en la comuna de Independencia, y contó con la participación del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, y el general director de Carabineros, Marcelo Araya.

De acuerdo con los antecedentes entregados, las nuevas armas estarán destinadas inicialmente a unidades del GOPE y a funcionarios de Radiopatrullas, tanto de la Región Metropolitana como de otras zonas del país. Su incorporación contempla un proceso de certificación para los funcionarios que deban utilizarlas.

¿Cómo son los nuevos subfusiles que recibió Carabineros?

Los CZ Scorpion EVO 3 A1 son armas de fabricación checa, de calibre 9 milímetros y con cargadores de hasta 30 cartuchos. Entre sus características destacan su diseño compacto, menor peso y una estructura que busca facilitar su maniobrabilidad durante los procedimientos policiales.

Durante la presentación, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, describió los nuevos subfusiles como armamento “moderno, más liviano, ergonómico”. La autoridad también vinculó la incorporación de estos equipos con el fortalecimiento de las capacidades operativas de las policías frente a delitos que, según planteó, son cada vez más violentos.

Por su parte, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, destacó la versatilidad y precisión del armamento, además de las ventajas que ofrece su peso para el desempeño de los funcionarios.

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¿Qué pasará con las antiguas UZI de Carabineros?

La llegada de los CZ Scorpion EVO 3 A1 marca el inicio de un reemplazo gradual de las subametralladoras UZI israelíes que forman parte del inventario de Carabineros desde hace cerca de tres décadas.

El proceso busca modernizar el equipamiento de la institución y renovar parte del armamento utilizado por unidades especializadas y personal de patrullaje.

La entrega inicial contempla cerca de 300 unidades, mientras que las autoridades señalaron que se espera continuar con la incorporación de más ejemplares. Sin embargo, no se dieron a conocer los montos asociados a la adquisición.

Funcionarios deberán certificarse para utilizar las nuevas armas

La incorporación del nuevo armamento también considera exigencias de capacitación. Según los antecedentes entregados durante la presentación, los funcionarios deberán completar una certificación en un polígono de tiro antes de utilizar los subfusiles.

En la instancia, el general director de Carabineros destacó el trabajo operativo del GOPE y señaló que, durante lo que va de 2026, la unidad ha realizado más de 5.700 operaciones de apoyo, entre ellas ingresos, allanamientos y otras intervenciones.

La renovación del armamento se suma a otros esfuerzos de modernización de la institución, que incluyen la incorporación de vehículos y equipamiento, junto con medidas destinadas a fortalecer la formación y preparación de sus funcionarios.