De la televisión a la moda: Quién es Karen Blau, la empresaria y diseñadora vinculada a Máximo Menem Bolocco

15 oct. 2026 - 15:42 hrs.

¿Qué pasó?

En los últimos días, el ámbito del espectáculo nacional ha puesto sus ojos sobre la vida personal de Máximo Menem Bolocco, luego de que una serie de románticas publicaciones en redes sociales encendieran fuertes rumores sobre una nueva relación sentimental.

La persona que acompaña al hijo de la ex Miss Universo en estos registros es Karen Blau, una emprendedora y diseñadora de 34 años con quien recientemente compartió un fin de semana en Valparaíso. Pero, ¿cuál es la trayectoria de la mujer que hoy se lleva las miradas del mundo del espectáculo?

Inicios en televisión y pasión por el surf

Nacida en Concepción, Karen Blau estudió Ingeniería Comercial, aunque su camino profesional terminó inclinándose hacia la dirección creativa y la industria de la moda. Su afición por el deporte al aire libre, especialmente por el surf, fue la gran inspiración para fundar Caledonia, su marca de vestuario que comenzó ofreciendo trajes de baño y bikinis confeccionados con un concepto sustentable.

El rostro de la empresaria se volvió familiar para la audiencia chilena en 2019, cuando participó en la primera temporada del programa de cocina “El Discípulo del Chef” de Chilevisión, donde integró el equipo liderado por el chef italiano Ennio Carota.

Un negocio que se expande e integración familiar

Con el paso del tiempo, el emprendimiento de Blau se consolidó. En julio de 2024 inauguró la primera tienda física de su marca y actualmente se encuentra enfocada en la expansión de su línea de vestuario, trabajando con materiales de alta calidad producidos en el extranjero, como el algodón pima traído desde Perú.

A las románticas postales en la Quinta Región y los cariñosos guiños en sus perfiles de Instagram, se sumó una señal que no pasó inadvertida para los seguidores: semanas atrás, la propia Cecilia Bolocco compartió una fotografía de un acto institucional en La Moneda, en el marco del Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama, donde la diseñadora aparecía posando de forma muy cercana junto a Máximo y el esposo de la animadora, Pepo Daire.

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"En el plano personal estoy tranquila"

Consultada por Las Últimas Noticias (LUN) respecto a esta cercanía con el joven de 22 años, la profesional optó por mantener la cautela respecto a su intimidad, priorizando hablar de su desarrollo laboral.

"Esto forma parte de mi vida privada y no quiero exponer nada, solo te puedo decir que estoy feliz diseñando y a full con nuevos proyectos que pronto saldrán", afirmó la diseñadora, y concluyó que actualmente se encuentra "tranquila y feliz" tanto en el aspecto personal como en sus proyectos de moda.