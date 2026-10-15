Periodista y exparticipante de programa de cocina revela que padece un tumor: Realizará una rifa para costear su operación

15 oct. 2026 - 10:06 hrs.

¿Qué pasó?

Un complejo momento de salud es el que enfrenta la periodista de investigación y exparticipante de programas de televisión, Josefa Barraza, tras revelar a través de sus redes sociales que le diagnosticaron un tumor que requiere una intervención quirúrgica con urgencia.

A través de sus historias de Instagram, la comunicadora de 32 años compartió una foto desde un centro médico para contarles a sus más de 50 mil seguidores los resultados de los exámenes a los que se sometió durante las últimas semanas.

Un diagnóstico que requiere cirugía inmediata

La exparticipante de MasterChef detalló el preocupante diagnóstico entregado por los especialistas y la premura con la que debe ingresar al quirófano:

"Compartiré con ustedes algo que me preocupa: Desde hace un par de semanas he estado en exámenes y ayer tuve el diagnóstico: un tumor en el ovario derecho. Me debo operar lo más pronto posible (palabras del doctor)".

La razón para organizar una rifa

Ante el alto costo de la intervención quirúrgica y la posterior hospitalización, la autora del libro “¿Quién quemó el Metro?” y directora del medio Contrapoder explicó que deberá recurrir a la solidaridad de sus seguidores para financiar los gastos médicos.

"Debido al alto costo de la operación, y su hospitalización, me veo en la necesidad de realizar una rifa para cubrir aunque sea una parte del presupuesto. Lamentablemente, mi rol en Contrapoder no trae ganancias, por ello les iré contando cómo se realizará esta rifa y sus premios", cerró la periodista.

Esta no es la primera oportunidad en que Barraza visibiliza temas de salud en sus plataformas digitales, ya que en años anteriores había compartido abiertamente su proceso de tratamiento contra la ansiedad, llamando a su comunidad a buscar acompañamiento profesional.