Cancillería anuncia reapertura de dos consulados chilenos en Venezuela: "Hacia la normalización plena de nuestras relaciones"

15 oct. 2026 - 10:20 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció la reapertura progresiva de los consulados de Chile en Caracas y Puerto Ordaz, en Venezuela, a partir del lunes 19 de octubre, luego de que sus servicios fueran suspendidos en enero de 2025.

La medida permitirá retomar la atención consular para los más de 25 mil chilenos que residen en ese país. En una primera etapa, se comenzará con la entrega de pasaportes y se habilitará el agendamiento de trámites.

¿Qué trámites se podrán realizar en los consulados?

Desde el lunes 26 de octubre se ampliarán los servicios disponibles en ambas oficinas consulares. Entre ellos estarán la tramitación de pasaportes y cédulas de identidad, además de distintos actos notariales e inscripciones consulares.

Los trámites notariales incluirán autorizaciones de viaje, poderes, mandatos, escrituras públicas, declaraciones juradas y cartas de poder. En tanto, las inscripciones permitirán registrar nacimientos, defunciones, matrimonios y uniones civiles.

¿Qué dijo el canciller de Chile?

El canciller Francisco Pérez Mackenna destacó la importancia de la reapertura para los connacionales que viven en Venezuela.

"Esta reapertura representa un compromiso con los más de 25.000 chilenos residentes en Venezuela, quienes necesitan del consulado para realizar importantes trámites, como la renovación de documentos de identidad y distintos actos notariales", señaló.

El ministro agregó que la medida constituye un avance en el restablecimiento de los vínculos entre ambos países. "Con este hito damos un nuevo paso en nuestra relación con Venezuela, un paso concreto en el comienzo de una hoja de ruta hacia la normalización plena de nuestras relaciones bilaterales", afirmó.

Todo sobre Venezuela