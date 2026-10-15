Misterioso túnel descubierto bajo una calle de San Felipe: Un antiguo plano reveló su sorprendente origen

15 oct. 2026 - 10:46 hrs.

Un socavón provocado por las lluvias dejó al descubierto una antigua estructura subterránea en avenida Las Heras, en San Felipe, región de Valparaíso. El hallazgo llamó la atención por sus características: se trata de un túnel abovedado de aproximadamente 1,20 metros de alto y 90 centímetros de ancho, cuya extensión todavía no ha sido determinada.

A primera vista, la abertura parecía corresponder a un hoyo de gran tamaño que había que tapar para evitar que representara un peligro para automovilistas y peatones. Sin embargo, al inspeccionar el lugar, se descubrió que la estructura continuaba hacia otro sector, lo que llevó a la Municipalidad de San Felipe a encargar un informe técnico para esclarecer su origen.

La investigación permitió establecer que el túnel coincide con el trazado de una antigua infraestructura hidráulica de la ciudad. La principal pista para identificarlo fue un plano de San Felipe elaborado en 1895, documento que ayudó a relacionar la estructura con el denominado canal Pasturel.

El canal Pasturel y su importancia histórica

Según publicó Las Últimas Noticias (LUN), el administrador municipal de San Felipe, Cristian Aravena, explicó que recurrieron a la historia de la ciudad para obtener respuestas sobre el hallazgo. El plano antiguo permitió reconocer que el túnel formaba parte del canal Pasturel, cuya bocatoma se encontraba en un lugar que hoy tiene aproximadamente 250 años de antigüedad.

El canal cumplió una función relevante en el desarrollo de San Felipe, ya que sus aguas abastecían importantes centros de la economía local de la época, entre ellos el Molino Pasturel, la fábrica de conservas El Canal, la fábrica de cerveza, el gasómetro, la estación ferroviaria, la bodega Mellafe y el Parque Rivera.

De acuerdo con los antecedentes recogidos, el canal se dividía en dos ramales: uno se unía a una antigua vía férrea que llegaba al Molino El Puente, mientras que el otro permitía conducir agua hacia la Chacra Fonseca y la Fábrica Jargia. Su recorrido también abarcaba sectores que hoy corresponden a distintas villas de la ciudad.

¿Podría tener un origen aún más antiguo?

El historiador y académico de la Universidad de Concepción Fernando Venegas planteó que la historia de la estructura podría remontarse incluso antes de la época colonial. Según explicó, el túnel presenta similitudes con otros encontrados en Limache, cuya extensión alcanzaría los cinco kilómetros.

Venegas sostuvo que estos antecedentes permiten considerar la posibilidad de que la infraestructura tenga un origen incaico, aunque se trata de una hipótesis que requiere mayores antecedentes. Por ahora, la extensión total del túnel de San Felipe no está determinada, por lo que su recorrido y antigüedad continúan siendo aspectos por esclarecer.

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