Avistamientos de ballenas, orcas y delfines sorprenden en las costas de Chile

12 oct. 2026 - 20:00 hrs.

¿Qué pasó?

Ballenas jorobadas en Punta de Choros, región de Coquimbo; orcas en Los Molles, región de Valparaíso, y delfines nariz de botella en la región del Biobío son algunos de los avistamientos que han llamado la atención durante las últimas semanas.

Los registros se han difundido a través de redes sociales y han despertado la curiosidad por la presencia de estos animales en distintos puntos del litoral.

Según explicó la bióloga marina María José Tapia, estos desplazamientos están relacionados con factores ecológicos. “Los grandes cetáceos sí están realizando sus migraciones. Acá, Chile pasa dentro de su ruta migratoria para poder buscar próximamente sus zonas de reproducción. Chile actualmente no se considera como un spot donde los grandes cetáceos vengan acá a reproducirse, sino que es netamente por tema de alimentación”.

Una de las condiciones que favorece estos encuentros es la corriente de Humboldt, cuyas aguas frías y ricas en nutrientes contribuyen a la productividad de los ecosistemas marinos y a la disponibilidad de alimento para distintas especies.

En esa línea, la especialista explicó que la presencia de estos animales en las costas chilenas responde a sus desplazamientos habituales. A esto se suma que actualmente existe más tecnología para registrar los encuentros y compartirlos con otras personas.

La bióloga también advirtió que no está demostrado que haya aumentado la población de cetáceos. “Sí, es más fácil grabarlos; al contrario, la población de los animales a nivel mundial está disminuyendo, estamos con una crisis en ese aspecto y también los cetáceos no quedan fuera de ellos”.

En cuanto a los avistamientos, también se mencionó la presencia de más de 20 ejemplares de cachalotes en Chañaral durante los últimos cuatro años. Además, se hizo un llamado a proteger estos ecosistemas y a mantener las precauciones durante las actividades turísticas, evitando acercamientos que puedan poner en riesgo a los animales.