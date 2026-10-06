Aerolínea nacional retoma la ruta Santiago-Caracas: Revisa los horarios y cuándo empieza a operar

06 oct. 2026 - 13:36 hrs.

¿Qué pasó?

Latam anunció la reanudación de la ruta directa entre Santiago de Chile y Caracas, marcando un hito clave en el fortalecimiento de la conectividad en Sudamérica.

La operación comenzará de manera oficial el domingo 3 de enero de 2027 y contará con cuatro vuelos semanales los días lunes, miércoles, viernes y domingo.

El detalle de los vuelos

La conexión directa permitirá agilizar el flujo de viajes entre ambos países, proyectando transportar a más de 50.000 pasajeros durante su primer año de servicio.

Con una duración estimada de 6 horas y 40 minutos, los vuelos serán operados en una moderna flota de aeronaves Airbus A320neo, configuradas para 174 pasajeros (12 en categoría Economy Premium y 162 en Economy).

Juan José Tohá, director de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de LATAM Airlines Group, destacó la relevancia de este hito estratégico: "Estamos fortaleciendo la conectividad de Venezuela con nuestros principales hubs en Sudamérica", sostuvo.

Agregó que "a la operación que ya conecta Caracas con Bogotá se suma ahora la ruta directa con Santiago, ampliando las alternativas de viaje para nuestros pasajeros y reforzando la integración de Venezuela con la red de LATAM".

Los horarios de los vuelos entre ambos países

Vuelo LA644 (Santiago a Caracas)

Salida desde Santiago: 14:30 hrs.

Llegada a Caracas: 20:10 hrs.

Vuelo LA645 (Caracas a Santiago)

Salida desde Caracas: 22:30 hrs.

Llegada a Santiago: 06:00 hrs (día siguiente).

Cabe destacar que todos los itinerarios corresponden a la hora local de cada país.

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