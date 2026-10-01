Caso Ronald Ojeda: Tribunal declara culpable a Maickel Villegas por secuestro con homicidio

01 oct. 2026 - 14:07 hrs.

¿Qué pasó?

El Segundo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago declaró culpable a Maickel David Villegas Rodríguez por su participación en el secuestro con homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda, ocurrido en febrero de 2024.

Este se trata del primer juicio oral relacionado con el crimen, y la Fiscalía Metropolitana Sur solicitó una pena de 20 años de presidio para Villegas, quien fue detenido en Costa Rica y posteriormente extraditado a Chile tras haber huido del país.

La sentencia, donde se conocerán las penas decretadas por el Tribunal, se realizará el 15 de octubre a las 13 horas.

El rol de Maickel Villegas en el crimen de Ronald Ojeda

El fiscal regional metropolitano Sur, Héctor Barros, valoró el veredicto y destacó que la familia de Ojeda pudo obtener justicia en este primer proceso. "Estamos muy conformes con lo que se resolvió por parte del tribunal. Es un veredicto en cuanto a la participación que él tuvo en el secuestro con homicidio", señaló.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, Villegas cumplió funciones de vigilancia y cobertura para la organización criminal conocida como "Los Piratas de Aragua", facilitando la ejecución del secuestro.

Barros explicó que el condenado ocupaba una posición operativa dentro de la estructura investigada y que su participación no corresponde a la de quienes son señalados como líderes de la organización.

"Estamos hablando acá de alguien que prestaba cobertura a la estructura criminal y que está en los eslabones operativos más inferiores de la estructura criminal, por lo tanto, ni siquiera él probablemente supiese qué es lo que pasaba más arriba", sostuvo.

El móvil político sigue siendo una línea investigativa

Durante el juicio también se abordó la condición de refugiado político de Ronald Ojeda, quien era opositor al régimen venezolano de Nicolás Maduro. Sin embargo, la Fiscalía no buscó acreditar en este primer juicio que el crimen haya tenido un móvil político, debido al rol específico que se le atribuye a Villegas.

"Lo que dice la resolución del tribunal es que es una línea investigativa abierta, que nosotros no fuimos a probar en este juicio porque la participación de Maickel Villegas Rodríguez es una participación distinta. No es la misma que tienen los líderes", explicó Barros.

De esta manera, esa hipótesis continuará siendo investigada en las otras causas relacionadas con el crimen. De hecho, el Ministerio Público prepara un segundo juicio oral, que comenzará el 20 de octubre y en el que serán llevados a juicio 18 imputados, entre los que se incluyen los que realizaron materialmente el crimen.

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