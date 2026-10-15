"Fue tormentosos de principio a fin": Faloon recordará su matrimonio con JP Pineda en 'Volverías con tu ex? 2'

15 oct. 2026 - 14:26 hrs.

Una emotiva conversación marcará el próximo capítulo de “Volverías con tu ex? 2”, donde Faloon Larraguibel abordará uno de los períodos más dolorosos de su vida: su matrimonio con el exfutbolista Jean Paul Pineda.

Durante una actividad en la que los participantes hablarán sobre las experiencias que los han marcado, la exchica reality se referirá a las dificultades que enfrentó durante su relación y al impacto que estas tuvieron en su familia.

“Mi matrimonio fue tormentoso de principio a fin, siempre. Terminó en cosas súper dolorosas que ninguna mujer debería pasar, tampoco los niños, aún siento mucha culpa por mis hijos, fue atroz”, confesará Faloon.

El mensaje de Faloon a las mujeres que viven situaciones similares

En la instancia, Larraguibel también reflexionará sobre cómo su historia ha conectado con otras mujeres que atraviesan experiencias similares. Según contará, ha recibido mensajes de personas que se han identificado con su testimonio.

“Con mi historia, las mujeres que ahora están pasando por lo mismo se sienten identificadas, muchas me han escrito contando su historia y no es fácil”, señalará.

En esa línea, destacará la importancia de dar el paso para salir de una situación dolorosa y dejar atrás el peso de lo vivido.

“Lo más difícil es dar el paso, después de eso ya está, se hace mucho más fácil porque estás sin esa mochila. Para mí mi divorcio fue eso, sacó todo lo que viví, todo lo que esta persona mala, que me hizo tanto daño, que le hizo daño a mis hijos también fue como una mochila que me saqué de los hombros”, expresará.

Raimundo Cerda destacó la fortaleza de Faloon

Raimundo Cerda, pareja de Faloon en el reality, también se referirá a la experiencia que ella vivió durante su relación con Pineda y manifestará su admiración por la forma en que ha seguido adelante.

“Es un tema muy complejo, lo he conversado con ella muchas veces, siempre he dicho que la admiro mucho como mujer, y me generaba mucha rabia conocerla, ver una mujer tan brillante, tan inteligente, que haya estirado tanto con una persona tan deplorable como la que estuvo”, comentará.

Luego, Cerda profundizará en su opinión sobre la expareja de Faloon: “Puede sonar un poco fuerte, pero para mí es una persona horrible que no estuvo a cargo de sus hijos y ella tuvo que cargar con todo eso, y eso es lo que me ha hecho enamorarme de ella, de esa garra que tiene como mujer de seguir adelante, a pesar de los comentarios, de seguir adelante teniendo a una persona que la minimizaba”.

Finalmente, Raimundo valorará el camino recorrido por Larraguibel y el lugar que ocupa en su vida actual. “Es parte del proceso de aprendizaje, yo siempre he dicho que uno es lo que ha vivido, y gracias a esa experiencia que tuvo es lo que puede ser hoy en día, una mujer brillante, con trabajo, que se carga sola a una familia completa”, afirmará.

“Y también me alegro de ser parte de ese proceso en que nos conocimos y poder estar ahí para ella, para contenerla, consentirla, escucharla, y me encanta ser parte del proceso, venga con algo malo o algo bueno”, concluirá.

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