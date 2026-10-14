Faloon acusó a Mateucci de burlarse de la violencia que sufrió: "Sí, lo hiciste y jamás vas a reconocer"

14 oct. 2026 - 08:10 hrs.

La noche en Volverías con tu ex? 2 arrancó con una acusación que dejó el ambiente completamente cargado antes de que comenzara siquiera la competencia. Faloon Larraguibel enfrentó a Luis Mateucci con algo que claramente cargaba hace días y que no estaba dispuesta a seguir callando.

La rubia de Melipilla lo encaró directamente y le reclamó una supuesta insinuación burlesca que él habría hecho sobre la violencia que vivió con un ex. "Tú sabes que me dijiste una h… súper fea que tiene que ver con la violencia que yo sufrí… Me hiciste así, 'pum a ti', como te tiraron de la casa", le dijo, en una acusación que cayó como una bomba entre todos los presentes.

Mateucci lo negó de plano y aseguró que ella habría confundido su gesto con el clásico "pum, pa tu casa" que suele hacer Oriana Marzoli dentro del encierro. "Yo no necesito caer bajo porque no lo haría ni con vos ni con nadie. Tú interpretaste en tu cabeza", le respondió, defendiéndose con firmeza ante la gravedad de lo que se le estaba atribuyendo.

Faloon no aceptó la explicación. "Sí lo hiciste, jamás vas a reconocer una cuestión así", insistió, dejando el tema abierto sin posibilidad de resolución y con una tensión que se extendió durante el resto de la noche.

Competencia matemática: Luli y Faloon se complicaron

Poco después llegó la competencia individual femenina, que enfrentó a Estefi Marquis, Faloon Larraguibel, Nicole Moreno y Camila Nash en una prueba que combinaba armar un puzzle, pescar una llave y resolver un problema matemático para liberar el tótem.

La gran sorpresa la dio Estefi Marquis, considerada una de las competidoras más débiles del grupo. La transformista completó el puzzle con una rapidez que dejó a todos boquiabiertos, consiguió la llave en el primer intento y resolvió el problema matemático sin complicaciones, quedándose con el primer lugar de forma contundente.

Camila Nash se quedó con el segundo puesto, mientras que el verdadero drama se desarrolló entre Faloon y Nicole en los últimos minutos de la prueba. Ambas se complicaron tanto con el puzzle como con los cálculos, y el nerviosismo se apoderó completamente de la situación.

Mateucci no desaprovechó el momento y desde afuera lanzó gritos burlescos para distraer a Faloon, sumando más presión a una competidora que ya estaba al límite. La escena fue caótica, tensa y a ratos casi cómica.

En medio del caos, Faloon recurrió a Raimundo para que la ayudara con los cálculos. Le preguntó "¿9 x 8?" y "¿78 - 8?", en dos de los momentos más comentados de la noche, que dejaron en evidencia el nivel de desesperación con que enfrentó la prueba matemática.

Pese a todo, Faloon logró resolver los problemas antes que Luli y se salvó de la nominación en el último momento. Nicole Moreno no tuvo la misma suerte y perdió la competencia, arrastrando a su trío al proceso de eliminación y sumándose a los ya nominados Nicolás Solabarrieta y Guarén.

Volverías con tu ex? 2 estrena nuevos capítulos de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez.

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