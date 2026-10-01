Rai Cerda se cansa de Faloon Larraguibel y le lanza duro mensaje en "Volverías con tu ex? 2"

01 oct. 2026 - 09:21 hrs.

Rai Cerda se cansará de la situación con Faloon Larraguibel y le hará un fuerte reclamo en el próximo capítulo de “Volverías con tu ex? 2”, dando paso a una tensa discusión entre ambos.

En el avance del capítulo 69, el ingeniero cuestionará a la animadora por sus dichos y por la forma en que ha llevado su relación con él, asegurando que ha sido directo respecto de sus intenciones.

“Antes siempre me decías 'yo no me imagino con nadie en esta vida', es puro bla bla, esa hue...' y ‘quiero estar contigo y sí me gustaría recuperar la relación, pero no voy a andar de arrastrado tampoco, siento que he sido muy tierno y directo y lo que recibo de ti es...'”, serán algunas de las frases que lanzará Cerda.

El reclamo provocará una tensa conversación, luego de que Rai manifieste su molestia por la situación que mantiene con Faloon.

Faloon responde al reclamo de Rai Cerda

Por su parte, Faloon Larraguibel se molestará por las acusaciones del ingeniero y responderá a sus cuestionamientos.

La animadora dejará claro que ella no es incoherente, por lo que no entenderá por qué Rai duda de ella.

El momento se podrá ver en el capítulo 69 de “Volverías con tu ex? 2”, donde ambos volverán a abordar la situación que atraviesan dentro del reality.

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