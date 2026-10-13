"Que no se meta conmigo": La feroz amenaza de Luli a Faloon en "Volverías con tu ex? 2"

13 oct. 2026 - 11:26 hrs.

Un nuevo capítulo de “Volverías con tu ex? 2” estará marcado por las tensiones entre los participantes, uno de los momentos que promete generar polémica será el enfrentamiento entre Nicole “Luli” Moreno y Faloon Larraguibel. La modelo expresará su molestia con la exchica Yingo y lanzará una advertencia que podría intensificar el conflicto entre ambas.

Además, Camila Nash revelará quién es, a su juicio, el participante que peor huele dentro del reality, mientras que Noelia Márquez reaparecerá en el resort tras sufrir una brutal lesión durante una competencia. La jornada también estará marcada por una fiesta árabe que terminará con una nueva disputa entre Nico Solabarrieta y Guarén.

“Que no se meta conmigo”: la advertencia de Nicole Moreno contra Faloon

El capítulo comenzará con el regreso de los participantes al resort después de la accidentada competencia de duplas. Sin embargo, las tensiones continuarán fuera de la arena, especialmente entre Nicole Moreno y Faloon Larraguibel.

La molestia de Luli estará relacionada con la actitud de Faloon durante el accidente de Noelia, ya que, según cuestionará, la rubia habría reclamado por un lugar en la competencia en vez de preocuparse por lo ocurrido. A esto se sumarán los desencuentros que ambas han protagonizado anteriormente.

En ese contexto, Nicole lanzará una dura advertencia contra su compañera de encierro: “Espero que no se meta conmigo porque yo me sé unas de ella. Aparte, yo no pelearía con ella, ahí sí que la destruiría. Prefiero pelearme con Barbi que con ella, ¿para qué después en las portadas salga ella por mí? No, chao”, expresará.

Por su parte, Nicolás Solabarrieta y Faloon calificarán como “los quedabienes” a Nicole y a quienes respalden su postura.

Camila Nash apuntará a Raimundo Cerda como el que peor huele

Más adelante, el animador Julio César Rodríguez llegará al resort para compartir un asado con las mujeres de la casa. La instancia dará paso a una dinámica en la que deberán elegir a los hombres según distintas características, sin filtros.

Durante la actividad, Bárbara escogerá a Raimundo Cerda como el más macabeo, mientras que Nicole Moreno señalará a Luis Mateucci como el más romántico.

Camila Nash, en tanto, elegirá a Mariano como el participante que mejor huele, pero también deberá identificar al que considera que tiene el peor olor. Su elección será Raimundo Cerda: “El Rai tiene fama de que toma proteínas y le sale un olorcillo porque la Sofi dijo la otra vez”, argumentará la participante.

Desde la casona, Raimundo reaccionará a sus dichos con un breve comentario: “Está picada”.

“Profanaron la habitación”: los comentarios sobre Faloon y Rai

La dinámica también dará espacio a comentarios sobre la atracción entre los participantes. Faloon, que no podrá elegir a Raimundo, mencionará a Tom y a Nicolás Solabarrieta como los hombres más guapos.

Flavia, por su parte, señalará a Rai como el más fogoso, asegurando que durante la noche anterior notó que “se movían mucho las sábanas”. La situación también será comentada por Austin, quien bromeará diciendo que Faloon y Rai “profanaron la habitación”.

En tanto, Guarén revelará que, si no estuviera en una relación con Nicolás, se daría una oportunidad con Austin, a quien considera muy caballero, y con Kaoto, por su sentido del humor.

Al término de la actividad, los participantes recibirán otra sorpresa: una ambulancia llegará al patio del resort y de ella descenderá Noelia Márquez, quien reaparecerá utilizando muletas tras su lesión.

Entre lágrimas, la participante relatará cómo ha vivido lo ocurrido y reconocerá la gravedad del susto que experimentó: “Estoy bien, pero he pasado un susto… De los peores dolores de mi vida”, comentará.

¿Dónde ver “¿Volverías con tu ex? 2”?

Los capítulos de “Volverías con tu ex? 2” están disponibles mediante suscripción de pago en MegaGO y Disney+.

Además, quienes quieran acceder a los contenidos exclusivos con 24 horas de anticipación pueden contratar el plan Full de MegaGO.