"Fuiste una gran mujer... Elijo olvido": Querida participante dirá adiós tras intensa conversación en "¿Volverías con tu ex? 2"

08 oct. 2026 - 12:09 hrs.

El capítulo de este jueves de "Volverías con tu ex? 2" comenzará con una invitación de Mariano Brozincevic a Yasmín Valdés a compartir un ritual sagrado azteca antes del duelo de eliminación, con la intención de conversar y darle un cierre definitivo a la relación que en algún momento los unió.

Mariano preparará una zona especial en el patio con almohadas, velas, inciensos y un brebaje de cacao ancestral para darles fuerzas de cara al duelo. Sin embargo, mientras él hará la introducción de la ceremonia, Yasmín lo frenará en seco.

"Fue muy tarde tu reaccionar"

"Yo no quiero hacer esto, si hay algo que tenemos que hacer es cerrar nuestra historia en buena onda, yo pido disculpas si te lastimé, nunca fue mi intención, yo prefiero ir al grano con lo que es. No tengo ganas de tomar nada, se me va a revolver la guata. Si pasaron tantos días y nunca te acercaste ahora no sé por qué tengo que empezar a escucharte si hubo muchas instancias... Desgraciadamente fue muy tarde tu reaccionar", le dirá ella.

"Simplemente es la introducción porque esto para mí es serio, porque tú te has burlado todo este tiempo de lo que yo hago, de mi espiritualidad, de mi ‘chantalidad’, de todo lo que me has dicho, pero no me interesa. Quería compartir algo muy profundo con una persona que fue especial en mi vida", le confesará Mariano.

Yasmín agregará que “sería todo. Te deseo lo mejor en todo caso y gracias por haber aceptado la invitación porque si tú no estabas, yo no entraba".

La nueva eliminación

Más adelante, se realizará el esperado duelo de eliminación entre las duplas de Mariano Brozincevic y Yasmín Valdés contra Luis Mateucci y Bárbara Córdoba, una prueba que exigirá rapidez, resistencia y puntería.

Aunque la parte de los hombres estará más equilibrada, Yasmín se atrasará en gran medida en la etapa de pasar entre cuerdas elásticas, a tal punto de perder ante Luis y Bárbara.

Tras la derrota, Mariano y Yasmín se pondrán frente a frente y lanzarán una moneda para elegir el color del sobre que definirá quién tomará la decisión de amor u olvido. Finalmente, saldrá el sobre dorado que dirá "hombre", por lo que Mariano tendrá que tomar la gran decisión final.

"Elijo olvido"

"Te amé muchísimo, fuiste una gran mujer, una gran compañera, lo intentamos afuera, no funcionó, pero lo vivido lo llevo en lo más profundo de mi corazón. Elijo olvido”, expresará Mariano.

La respuesta de Yasmín será: "Está todo bien, que te vaya bien acá, que ojalá puedas disfrutar un poco más y hacer los cambios que sean necesarios para estar con Estefi y otra chica".

"Gracias. Por mi parte te deseo lo mejor, no te guardo rencor y guardo en mi corazón la experiencia de vida", le dirá él y la abrazará antes de volver con sus compañeros.

Entre lágrimas, Yasmín se despedirá con lindas palabras para sus compañeros, agradeciéndoles por los momentos vividos y cada uno se despedirá con un cariñoso abrazo.

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