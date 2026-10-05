"¿Qué te creís?": Rai y Faloon se enfrentan en fuerte discusión en Volverías con tu ex? 2
La relación entre Raimundo “Rai” Cerda y Faloon Larraguibel volverá a quedar marcada por la tensión en el próximo capítulo de “Volverías con tu ex? 2” . Una conversación durante una fiesta terminará enfrentándolos, en medio de una serie de reclamos que llevarán al exchico reality a perder la paciencia.
Antes de este momento, Faloon había hablado con Bárbara Córdova y Austin Palao sobre algunas experiencias familiares que marcaron su manera de entender las relaciones de pareja. En ese contexto, recordó que durante años creyó que mantener una familia constituida era lo mejor para sus hijos.
“Tenía la idea errónea de que estar en una familia constituida era dar un buen ejemplo y darles felicidad a los niños. Lo peor que pude haber hecho fue aguantar tanto para que ellos estén en una familia, ahora me doy cuenta de que los niños están mucho más felices”, explicó.Ir a la siguiente nota
La influencer también reflexionó sobre la relación de sus padres y cómo esas experiencias terminaron influyendo en sus propias decisiones.
“Mi papá es un hombre muy cariñoso, amoroso, a mi mamá le costó mucho y yo creo que soltó a mi papá cuando a mí me pegaron, cuando yo me separé, mi mamá se separó a las semanas, ahí recién pudo soltar y uno normaliza. Yo vi a mi padre toda la vida haciendo eso, entonces normalizo que está bien porque mi mamá estuvo ahí siempre”, relató.
Rai y Faloon protagonizarán una fuerte discusión
Más tarde, durante una fiesta en la “Cabaña de las Tentaciones”, Faloon manifestó sus ganas de quedarse para compartir con Rai y sus compañeros. Sin embargo, la situación rápidamente cambió de tono y ambos comenzaron una discusión.
“Todo el día me has hablado horrible, a mí no me andas con eso, te lo estoy advirtiendo”, le reclamó Faloon.
Rai, en tanto, cuestionó la manera en que ella se había dirigido a él: “Estaba durmiendo y tú me despiertas pesada, por qué no me despiertas más tranquila”.
Cuando Faloon intentó poner fin a la conversación, el exchico reality continuó con sus reclamos y le reprochó una actitud que, según él, se había repetido durante la convivencia.
“Para tú también, todo el rato queriendo dominar, queriendo pisar encima, todo el rato haciendo lo mismo, haciéndote la que no sé qué, ¿qué te creís? No eres capaz de conversar”, lanzó.
Faloon insistió en que no quería continuar con la discusión, pero Rai siguió expresando su molestia.
“Ya se te está pasando la mano con tus tratos, ya para de tratarme así, he estado todo el rato agachándote el moño, ya me siento mal con la h... Córtala tú también, Faloon, me haces sentir a mí como si yo soy el bruto, no seas tan egoísta, todo el rato pisoteándome encima”, afirmó.
“Con Rai me pasa algo súper heavy porque él llegó a mi vida en una etapa súper oscura, súper difícil y que obviamente me ayudó a ir sanando de a poco, a darme cuenta de que realmente puedo estar con otra pareja que me puede amar a mí y a los míos, por eso lo admiro mucho”, añadió.
Del conflicto a una nueva declaración de amor
Pese al tenso momento, la pareja terminará acercándose nuevamente después de recibir consejos de sus compañeros y participar en una actividad en la que debían regalarse una rosa y expresar sus sentimientos.
Rai aprovechó la instancia para sincerarse con Faloon y comparar la relación con una rosa llena de espinas.
“Esta ha sido una rosa con espinas, me he dedicado a sacar cada espina para poder avanzar unos centímetros a ti, a pesar de que me iba pinchando, sangrando, pero siempre por tratar de reconquistar y sentir lo bonito que he sentido contigo una y otra vez”, expresó.
Luego, agregó: “A pesar de cualquier cosa que vaya pasando, al final de mis pensamientos siempre estás tú. Me encantas, me encantaría besarte”. Tras sus palabras, ambos se besaron.
Faloon también se mostró afectada por los conflictos que han protagonizado y aseguró que su intención al participar en el programa siempre fue recuperar su relación con Rai.
“Es súper incómodo todo lo que hemos tenido que pasar aquí, sobre todo ahora, estas últimas discusiones que hemos tenido. Para mí también es súper difícil, me duele, no vine acá para otra cosa, vine por ti y quiero que entiendas eso y que te quede súper claro”, sostuvo.
“Por favor, cree en mi palabra y deja de dudar de mí. No tiene que ganar uno, no es una batalla, no quiero luchar contra ti. A pesar de eso, tú sabes que estoy completamente enamorada de ti”, agregó entre lágrimas.
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