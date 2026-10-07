"Ojalá me demande": Luis Mateucci responde en "Volverías con tu ex?" a eventual acción judicial de Daniela Aránguiz

07 oct. 2026 - 16:15 hrs.

La realidad fuera del encierro volverá a irrumpir esta noche en "¿Volverías con tu ex? 2", donde los participantes conocerán algunas de las noticias y declaraciones que han protagonizado durante su estadía en el reality.

Uno de los momentos más comentados tendrá como protagonista a Luis Mateucci, quien reaccionará a la eventual demanda anunciada por Daniela Aránguiz luego de sus dichos en el programa.

Mateucci responde a Daniela Aránguiz

Durante una actividad liderada por Tonka Tomicic y Joaquín Méndez, los participantes revisarán distintas publicaciones y noticias relacionadas con sus vidas fuera del encierro.

En el caso de Mateucci, conocerá la información sobre las acciones legales que Aránguiz estaría evaluando en contra el argentino, luego de que este habló en el reality sobre una supuesta ecografía y una presunta deuda de su hermano Rigeo.

Fiel a su estilo, el trasandino no se guardará nada: "Ojalá me demande porque tengo muchas cosas para comprobar. Voy a contrademandar y ponerle un fin a todas estas cosas porque todo lo que estoy diciendo, lo hizo", afirmará Mateucci.

"Ya me amenazó un montón de veces y no hizo nada (...) Ya estoy podrido, han pasado tres años, ya me debería soltar y enfocarse en su vida y lo que le viene a ella", añadirá Mateucci.

Otros conflictos que marcarán el capítulo

La actividad también pondrá a prueba a Raimundo Cerda y Faloon, luego de que revisen una publicación realizada por ella en redes sociales tras su quiebre. Mientras Faloon explicará el contexto de su mensaje, Rai reaccionará molesto al considerar que la publicación apuntaba directamente a él: "Es molesto leer algo así".

Otro de los momentos de tensión será protagonizado por Nicolás Solabarrieta, quien conocerá las declaraciones de Camila Vidoni sobre su relación y reaccionará con molestia por la exposición de conversaciones privadas.

A esto se sumará el recuento de lo ocurrido tras la fiesta en la Cabaña de las Tentaciones, donde Tom enfrentará a Kaoto por su acercamiento con Bárbara Córdoba.

"¿Volverías con tu ex? 2" será transmitido este miércoles por Mega y todas sus plataformas a partir de las 22:45 horas. Para disfrutar de los contenidos exclusivos con 24 horas de anticipación, contrata el plan Full de MegaGO.

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