23 nov. 2026 - 16:00 hrs.

¿Qué pasó?

Las personas afiliadas a Fonasa pueden acceder a un estudio para detectar la apnea del sueño mediante el Bono PAD, una alternativa que permite realizar este procedimiento en centros de salud privados en convenio con el organismo.

La prestación contempla los exámenes necesarios para evaluar posibles alteraciones de la respiración durante el descanso y tiene requisitos específicos para quienes quieran acceder a esta cobertura.

¿Cuánto cuesta el estudio de apnea del sueño con el Bono PAD?

De acuerdo con los valores publicados por Fonasa, el procedimiento tiene un costo total de $370.930, de los cuales el beneficiario debe pagar un copago de $185.460.

La prestación está incorporada bajo el código 2502008 y permite conocer de antemano cuánto deberá desembolsar el paciente por el estudio.

¿Qué incluye el Bono PAD para la apnea del sueño?

El paquete contempla una polisomnografía, examen que monitorea distintas funciones del organismo durante una noche de sueño.

Entre las prestaciones e insumos considerados se encuentran:

Monitoreo de la actividad cerebral mediante electroencefalograma.

Registro de la actividad cardíaca mediante electrocardiograma.

Registro de episodios de apnea.

Electronistagmografía.

Medición de la saturación de oxígeno durante el sueño.

Insumos necesarios para realizar el estudio.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio?

El estudio debe realizarse en un establecimiento privado que mantenga un convenio vigente con Fonasa para esta prestación.

Para acceder, el paciente debe contar con la indicación médica y coordinar la atención con uno de los centros en convenio. Posteriormente, debe adquirir el Bono PAD correspondiente.

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