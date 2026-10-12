Conductor ebrio intentó escapar de fiscalización en San José de Maipo: Destrozó su auto, quedó detenido y Carabineros le disparó

12 oct. 2026 - 13:23 hrs.

¿Qué pasó?

Una fiscalización de Carabineros en pleno centro de San José de Maipo terminó con un conductor detenido, luego de que intentara evadir el control policial mientras manejaba en estado de ebriedad.

El hecho ocurrió durante la mañana del domingo 11 de octubre, cuando personal policial realizaba controles vehiculares con una radiopatrulla apostada en medio de la calle.

Al percatarse de que sería fiscalizado, el sujeto intentó pasar por el costado del vehículo policial, pero chocó y pasó por sobre los bloques de cemento al costado de la calle, destruyendo el lado izquierdo de su propio automóvil.

Ante la situación, uno de los carabineros efectuó dos disparos contra el vehículo. Finalmente, el conductor fue detenido y no se registraron personas lesionadas.

El alcalde de San José de Maipo, Roberto Pérez, se refirió a las consecuencias que dejó el intento de fuga durante la fiscalización. “Esta situación provocó destrozos en bienes nacionales de uso público, pero lo que nos importa a nosotros es que podía haber causado algún accidente, alguna tragedia”, sostuvo.

El sujeto quedó a disposición del Ministerio Público por "conducción en estado de ebriedad" y "homicidio frustrado" contra carabineros.