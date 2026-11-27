27 nov. 2026 - 12:00 hrs.

Este viernes 27 de noviembre comenzó una nueva edición del Black Friday en Chile, evento que se extenderá hasta el lunes 30 y que contará con descuentos en tiendas físicas, sitios web y aplicaciones.

La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) proyecta ventas por US$570 millones durante las cuatro jornadas, con la participación de 362 marcas. Las promociones incluyen pasajes con hasta 63% de descuento, un notebook gamer con una rebaja del 56%, muebles a mitad de precio y más de 2.000 productos de supermercado en oferta.

Con la Navidad a menos de un mes, estas jornadas representan una oportunidad para adelantar compras, abastecer la despensa o adquirir pasajes para las próximas vacaciones.

Descuentos en tecnología

ASUS

La marca destaca tres equipos para distintos perfiles de usuarios. Para estudio y trabajo, el notebook Vivobook Go 15 baja de $729.990 a $499.990, con cerca de un 32% de descuento y un ahorro de $230.000. Está disponible en la tienda oficial de notebooks ASUS.

En gaming y creación de contenido, el TUF Gaming F16 tiene la mayor rebaja de la selección: pasa de $1.949.990 a $849.990, equivalente a un 56% de descuento y $1.100.000 de ahorro. La compra incluye una mochila y un mouse TUF Gaming M3, además de dos meses de Xbox Game Pass para PC y tres meses de Google AI Pro.

Para jugar fuera de casa, la consola portátil ROG Xbox Ally X tendrá un 23% de descuento en la tienda oficial de ASUS, lo que equivale a un ahorro de $360.000.

Descuentos en viajes y turismo

LATAM

La aerolínea ofrece más de 80 destinos en promoción, con rebajas de hasta 63% en pasajes nacionales y de hasta 56% en internacionales. Los descuentos aplican para vuelos entre el 15 de diciembre de 2026 y el 15 de junio de 2027. Las compras a través de LATAM.com y la aplicación LATAM Airlines no tienen cargo por servicio.

La campaña también contempla paquetes al Caribe, Norteamérica, Latinoamérica y Chile con hasta 50% de descuento, que acumulan 3 Millas LATAM Pass y 6 Puntos Calificables por dólar gastado.

Por su parte, los socios LATAM Pass pueden acceder a los siguientes beneficios mediante canje de millas:

Paquetes con hasta 50% de descuento.

de descuento. Hoteles con hasta 70% de descuento, combinando millas y dinero.

de descuento, combinando millas y dinero. Arriendo de autos y actividades con hasta 80% de descuento.

Descuentos en hogar y decoración

Casaideas

La marca chilena de diseño lanzó Blackideas 2026, su campaña de Black Friday, con rebajas de hasta 60% en Casaideas.cl y en sus tiendas del país hasta el martes 1 de diciembre.

Los descuentos abarcan categorías como juguetería, niño y bebé, dormitorio, living, comedor, cocina y mascotas. Además, durante la campaña, la sección Solo x Hoy publicará ofertas diferentes cada jornada, con una vigencia de 24 horas.

Descuentos en supermercados

Unimarc

Entre el 26 de noviembre y el 2 de diciembre, la cadena perteneciente a SMU realiza su «Black Fridazo», con más de 2.000 productos rebajados hasta en 45% en Unimarc.cl y en su aplicación.

Quienes paguen con Unipay podrán sumar hasta un 20% de descuento adicional en productos seleccionados de categorías como cervezas, lácteos, limpieza y despensa.

Alvi

Desde el jueves 26 de noviembre, el formato mayorista de SMU comenzó su campaña «Black Alvi», con productos a precio socio y descuentos por volumen. Las rebajas llegan hasta un 55% en artículos seleccionados, disponibles en Alvi.cl y en la aplicación Club Alvi.

Descuentos en automotriz

Renault

La marca también se sumará al evento. Quienes compren un vehículo Renault durante el Black Friday recibirán una gift card de $200.000 en bencina, equivalente a unos 1.000 kilómetros de recorrido.

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