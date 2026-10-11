Más de 260 mil vehículos han salido de la RM por fin de semana largo: Seis personas han fallecido en accidentes de tránsito

11 oct. 2026 - 11:34 hrs.

¿Qué pasó?

Más de 260 mil vehículos han salido de la Región Metropolitana durante el fin de semana largo por el feriado del Encuentro de Dos Mundos. En paralelo, Carabineros ha detenido a 86 personas por distintos delitos relacionados con la conducción, en medio de un despliegue de fiscalización en las principales rutas del país.

De acuerdo con el último balance policial, que considera cifras hasta las 23:59 horas del sábado, 260.373 vehículos han abandonado la capital. De ellos, un 30% salió por la Ruta 5 Sur, un 22% por la Ruta 78, un 21% por la Ruta 68 y un 20% por la Ruta 5 Norte.

Durante este periodo, Carabineros ha realizado 29.667 controles y fiscalizaciones, además de 8.165 exámenes preventivos: 8.094 alcotest y 71 narcotest.

Más de 900 infracciones

En total, 86 personas han sido detenidas por delitos asociados a la conducción. De ellas, 44 corresponden a conductores en estado de ebriedad, 15 a personas que manejaban bajo la influencia del alcohol, 22 a conductores bajo los efectos de las drogas y cinco a conductores por conducción temeraria.

Además, se han cursado 938 infracciones. La mayoría corresponde a exceso de velocidad, con 600 casos, seguida por el no uso del cinturón de seguridad, con 301, y faltas relacionadas con el sistema de retención infantil, con 37.

Seis personas fallecidas en accidentes de tránsito

Respecto de los siniestros viales, el balance registra 117 accidentes de tránsito, que han dejado 74 personas lesionadas y seis fallecidas. Según informó Carabineros, todas las víctimas fatales corresponden a accidentes ocurridos en regiones.

Con estos antecedentes, la institución mantiene los controles preventivos en las principales carreteras del país, con énfasis en detectar la conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas, el exceso de velocidad y otras conductas de riesgo.