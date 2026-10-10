Dos fallecidos y 25 detenidos: Carabineros entrega balance de tránsito del primer día del fin de semana largo

10 oct. 2026 - 11:00 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros entregó durante la mañana de este sábado el balance de tránsito del primer día del fin de semana largo por el Encuentro de Dos Mundos, con cifras sobre los desplazamientos vehiculares, las fiscalizaciones y los procedimientos policiales realizados durante la jornada del viernes 9 de octubre.

Según informó la institución, 138.567 vehículos salieron de la Región Metropolitana entre las 18:00 y las 23:59 horas, en el inicio de este fin de semana largo, periodo en que se espera un importante movimiento de personas por las rutas del país.

En materia de tránsito, Carabineros informó que se realizaron 13.011 controles y fiscalizaciones, además de 3.931 exámenes de control. Estas acciones formaron parte de los procedimientos desplegados durante la primera jornada.

A nivel nacional, el balance dio cuenta de más de 173 infracciones cursadas y 25 personas detenidas durante el primer día del fin de semana largo.

Respecto de los accidentes viales, se registraron 16 siniestros de tránsito, que dejaron un saldo de dos personas fallecidas.

Carabineros.

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