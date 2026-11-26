26 nov. 2026 - 01:45 hrs.

¿Qué pasó?

Un estudio publicado en la revista Science plantea que el planeta estuvo al comienzo de una nueva era glacial hace unos 2.000 años, pero que el calentamiento global interrumpió ese proceso antes de que pudiera avanzar.

La investigación fue realizada por geoquímicos del Observatorio Terrestre Lamont-Doherty, de la Universidad de Columbia, quienes analizaron la capa de hielo de Barnes, ubicada en la isla de Baffin, en el Ártico canadiense.

A través de restos de plantas preservadas bajo el hielo y dataciones por radiocarbono, los científicos reconstruyeron su evolución.

Los resultados indican que, después de alcanzar su menor extensión hace unos 3.000 años, el hielo comenzó a expandirse nuevamente debido a una disminución de las temperaturas.

El calentamiento global habría frenado su avance

Según los investigadores, este proceso correspondía al inicio de una nueva glaciación, que podría haber tardado unos 30.000 años en desarrollarse por completo.

Sin embargo, desde la década de 1960, el aumento de las temperaturas provocó que la capa de Barnes perdiera más hielo durante los veranos del que podía recuperar con las nevadas invernales.

“Apenas estaba comenzando, todo era normal, la próxima glaciación estaba a punto de ocurrir... y, sin embargo, se detuvo”, afirmó Nicolás Young, geoquímico del Observatorio Lamont-Doherty.

El estudio también advierte que la capa de Barnes podría desaparecer por completo en los próximos siglos.