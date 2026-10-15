General director de Carabineros, Marcelo Araya, tras incautaciones de droga: "En nuestro país no hay espacio para los criminales"

15 oct. 2026 - 15:31 hrs.

¿Qué pasó?

Del total de droga incautado en 2026, anunciado esta mañana por el Presidente José Antonio Kast, cerca del 70% corresponde a procedimientos de Carabineros.

Carabineros ha decomisado 73,686 toneladas de droga en lo que va de 2026, un 74% más que en el mismo período del año pasado. El general director de la institución, Marcelo Araya, destacó los resultados y el trabajo coordinado para combatir el narcotráfico en el país.

"En nuestro país no hay espacio para los criminales y vamos a seguir combatiendo de esa misma manera", afirmó la autoridad, al referirse a los operativos que buscan sacar estas sustancias de circulación y afectar las ganancias de las organizaciones delictuales.

Según detalló Araya, los decomisos corresponden a distintas sustancias, entre ellas clorhidrato de cocaína, pasta base y marihuana elaborada. Los procedimientos incluyen controles en puntos de tránsito, además de investigaciones que permiten realizar allanamientos e incautar armamento, bienes y dinero.

Incautaciones y despliegue policial

El general director indicó que los resultados también reflejan el trabajo conjunto entre Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público. A través de estas operaciones, la institución busca intervenir en distintas etapas de la cadena del narcotráfico, desde el transporte hasta la distribución y comercialización.

"Esto evidencia un trabajo permanente, un trabajo que ha sido exitoso, un trabajo que también es valiente, que requiere presencia y requiere fortaleza, y sobre todo requiere coordinación", sostuvo Araya.

La autoridad agregó que Carabineros continuará reforzando los controles fronterizos, las fiscalizaciones en carreteras y las intervenciones en zonas urbanas.

Además, destacó el sistema de blindaje anticriminal BAC 100, presentado recientemente, que busca recuperar inmuebles vinculados a actividades delictuales para destinarlos a usos como sedes vecinales, espacios de esparcimiento o estacionamientos, con participación de los municipios.