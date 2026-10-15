Caso Ronald Ojeda: Maickel Villegas es condenado a 20 años de cárcel por secuestro con homicidio del exmilitar

15 oct. 2026 - 17:21 hrs.

¿Qué pasó?

El ciudadano venezolano Maickel Villegas fue condenado a 20 años de cárcel por su participación en el secuestro con homicidio del exteniente Ronald Ojeda. La sentencia fue dictada este jueves por el Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, lo que lo convierte en el primer condenado en un juicio oral por este crimen.

El caso se remonta a febrero de 2024, cuando Ojeda fue sacado de su departamento en Independencia. Posteriormente, su cuerpo fue encontrado en el ex Campamento Latinoamericano de Maipú.

Durante el juicio se estableció que Villegas cumplió funciones de apoyo logístico, recopilación de información previa y asistencia en la huida de quienes ejecutaron directamente el crimen.

El convenio con Costa Rica impidió el presidio perpetuo

Al leer la sentencia, la jueza Gloria Canales explicó que el tribunal consideró la posibilidad de imponer presidio perpetuo. Sin embargo, el acuerdo de extradición entre Chile y Costa Rica establecía límites a la pena que podía recibir Villegas, quien fue entregado a Chile desde ese país.

El convenio prohíbe aplicar presidio perpetuo, presidio perpetuo calificado y pena de muerte a las personas extraditadas, por lo que la condena no podía superar los 20 años de cárcel. Tras conocerse el fallo, la defensa del condenado señaló que evaluará presentar recursos ante instancias superiores dentro de los plazos correspondientes.

El próximo 20 de octubre comenzará el juicio oral contra alrededor de veinte imputados, vinculados con la estructura criminal Los Piratas de Aragua, a quienes se les atribuyen distintos grados de responsabilidad en el homicidio.