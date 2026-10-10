Adulto mayor se fracturó la pierna por vereda en mal estado y no pudo ir al funeral de su esposa: Ahora recibirá $70 millones
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
Un adulto mayor que se fracturó la pierna por una vereda en mal estado en Talca, región del Maule, recibirá una indemnización de $70 millones por daño moral. Su complicado estado de salud tras el accidente le significó no poder asistir ni al velorio ni al funeral de su esposa.
Adulto mayor recibirá $70 millones por vereda en mal estado
El caso se remonta al 4 de noviembre de 2019, cuando el afectado, de entonces 55 años, regresaba de su trabajo y se encontró con manifestaciones relativas al estallido social en la calle 5 Oriente. Debido a esto, decidió estacionar su vehículo y continuar a pie hasta su domicilio.
Sin embargo, al llegar a la intersección de 5 Oriente con 2 Sur, sufrió una caída debido al mal estado de la vereda, sosteniendo en su demanda que no existía ninguna señalización que advirtiera del peligro.Ir a la siguiente nota
De acuerdo a El Desconcierto, la caída le provocó una fractura en el fémur derecho y una contusión frontal derecha, lo que requirió de múltiples intervenciones quirúrgicas y una larga rehabilitación.
El caso llegó hasta el Juzgado de Letras de Talca, que el 19 de diciembre de 2023 estableció una indemnización de $15 millones por daño moral.
Sin embargo, el caso fue revisado posteriormente por la Corte de Apelaciones de Talca, que recientemente elevó dicha indemnización que deberá pagar la municipalidad hasta $70 millones.
Dentro de la argumentación se consideraron las graves lesiones, el extenso reposo y hospitalización, que incluso requirió que el hombre fuera trasladado a Santiago para recibir tratamiento.
Además, la Corte consideró las consecuencias familiares del accidente, como el hecho de que su estado de salud no le permitió estar presente en el velorio y funeral de su esposa, quien falleció el 19 de diciembre de 2019.
Debido a esto, no pudo acompañar a su familia en este difícil momento, particularmente el hecho de no poder darle apoyo emocional a uno de sus hijos que tiene síndrome de Down.
Así entonces, la sentencia fue confirmada en el fallo de segunda instancia que elevó la indemnización a $70 millones, que además deberán ajustarse por la variación del IPC entre la fecha del accidente y su pago efectivo.
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