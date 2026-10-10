Bono Bodas de Oro: ¿Cómo cobrar el beneficio de $482 mil?

10 oct. 2026 - 19:00 hrs.

Las parejas que cumplen 50 años de matrimonio pueden acceder al Bono Bodas de Oro, un beneficio económico que se entrega una sola vez y que actualmente alcanza los $482.295.

El monto se entrega en partes iguales entre ambos cónyuges, por lo que cada uno recibe $241.147. Para acceder al beneficio, el matrimonio debe cumplir una serie de requisitos establecidos por ley.

¿Cuáles son los requisitos?

Para solicitar el Bono Bodas de Oro, los cónyuges deben no estar separados ni divorciados y encontrarse inscritos en el Registro Social de Hogares (RSH), perteneciendo al 80% más vulnerable de la población.

Además, deben convivir en el mismo hogar o acreditar residencia en un establecimiento de larga estadía para el adulto mayor reconocido por la autoridad correspondiente. También deben acreditar cuatro años de residencia en Chile dentro de los últimos cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.

¿Cuánto tiempo hay para solicitarlo?

Una vez que el matrimonio celebra su aniversario número 50, existe un plazo de un año para realizar el trámite y solicitar el beneficio.

En caso de que uno de los cónyuges fallezca después de haber cumplido los 50 años de matrimonio, la persona sobreviviente puede optar a su parte del bono. Si el fallecimiento ocurre durante la tramitación, luego de haber presentado la solicitud y acreditado el cumplimiento de los requisitos, el monto correspondiente formará parte de la herencia una vez concedido el beneficio.

¿Cómo solicitar el Bono Bodas de Oro?

El trámite se puede realizar a través de la Sucursal Virtual de ChileAtiende (AQUÍ), de lunes a viernes, entre las 8:00 y las 17:00 horas.

Para comenzar, se deben completar los datos solicitados en el formulario, aceptar la declaración jurada y realizar la prueba técnica para iniciar la videoatención. Si el equipo funciona correctamente, se podrá seleccionar la opción "Iniciar videoatención".

Finalmente, un ejecutivo de ChileAtiende tomará contacto con la persona solicitante, quien deberá explicar su situación. De esta manera, podrá realizar la solicitud del Bono Bodas de Oro.