Subsidio Unificado al Empleo: ¿Qué trabajadores pueden recibir el beneficio?

12 oct. 2026 - 12:21 hrs.

El Subsidio Unificado al Empleo (SUE) es un aporte monetario mensual que busca promover el empleo formal y está a cargo del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE).

El beneficio está dirigido a personas trabajadoras pertenecientes a grupos prioritarios y a empresas privadas que las contraten. Desde el 1 de octubre de 2026, reemplaza al Subsidio al Empleo Joven (SEJ), al Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) y al Subsidio Previsional a los Trabajadores Jóvenes (SPT).

¿Quiénes pueden postular?

Pueden acceder al subsidio las personas trabajadoras que pertenezcan a alguno de estos grupos:

Jóvenes entre 18 y 24 años , 11 meses y 30 días.

, 11 meses y 30 días. Mujeres entre 25 y 54 años , 11 meses y 30 días.

, 11 meses y 30 días. Personas de 55 años o más .

. Personas con discapacidad de 18 años o más, inscritas en el Registro Nacional de Discapacidad (RND).

También pueden postular empresas privadas que tributen en primera categoría y contraten a personas pertenecientes a estos grupos.

¿Cuáles son los requisitos para trabajadores?

Para postular, la persona trabajadora debe tener una renta bruta mensual igual o inferior a $1.190.250 y pertenecer al 40% del Registro Social de Hogares (RSH).

En caso de estar inscrita en el Registro Nacional de Discapacidad, no se exigirá un porcentaje de vulnerabilidad.

Además, la persona no debe haber sido condenada por uso indebido del subsidio.

Quienes trabajan de forma dependiente deben registrar, durante los 18 meses anteriores a la postulación, al menos 6 meses continuos u 8 meses discontinuos de desempleo.

En tanto, las personas trabajadoras independientes deben haber iniciado actividades ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) hace como máximo un año o no haber recibido ingresos por honorarios durante los últimos 12 meses.

¿Cuándo se recibe el pago?

Las empresas y las personas trabajadoras dependientes recibirán el beneficio de manera mensual.

En el caso de las personas trabajadoras independientes, el pago será anual, durante agosto.

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