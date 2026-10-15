¿Vas a recibir una herencia? Conoce si debes pagar impuestos y cuál es el plazo para hacerlo

15 oct. 2026 - 14:00 hrs.

Recibir una herencia no solo implica gestionar los bienes que deja una persona fallecida, sino que también puede conllevar obligaciones tributarias. En Chile, el Impuesto a las Herencias está regulado por la Ley N° 16.271 y su aplicación depende de factores como el valor de los bienes recibidos, las deducciones permitidas y el vínculo entre el beneficiario y el causante.

Ante estas situaciones, la Defensoría del Contribuyente (DEDECON) entregó una serie de recomendaciones para orientar a quienes deben realizar estos trámites, especialmente en procesos de herencia intestada, es decir, cuando no existe testamento.

El Defensor Nacional del Contribuyente, Ricardo Pizarro, destacó la importancia de conocer las reglas y los plazos para evitar inconvenientes durante el proceso. Según explicó, contar con información clara permite a las personas tomar decisiones informadas y cumplir correctamente con sus obligaciones tributarias.

¿Cómo se calcula el Impuesto a las Herencias?

El monto del impuesto se determina considerando el valor de los bienes que recibe cada heredero o beneficiario, las deducciones que autoriza la ley y el parentesco con la persona fallecida.

Entre los bienes que pueden integrar una herencia se encuentran el dinero, los vehículos, las acciones, las viviendas y los terrenos. Sobre la base afecta al impuesto se aplican tasas progresivas que van desde el 1% hasta el 25%. Además, pueden existir recargos dependiendo del vínculo familiar entre quien recibe los bienes y la persona fallecida.

La normativa también contempla exenciones cuyo monto varía según el parentesco. De acuerdo con los antecedentes entregados por la DEDECON, estas alcanzan las 50 UTA para el cónyuge, los hijos, los padres y los descendientes de estos, mientras que para hermanos, tíos, sobrinos y primos corresponden a 5 UTA.

¿Cuándo se debe pagar el impuesto?

Por regla general, la declaración y el pago del Impuesto a las Herencias deben realizarse simultáneamente dentro de los dos años siguientes al fallecimiento.

No cumplir con este plazo puede generar reajustes, intereses y multas, por lo que la DEDECON recomienda revisar oportunamente los antecedentes y determinar si corresponde pagar el tributo o acreditar que la herencia está exenta.

Es importante considerar que las obligaciones concretas pueden variar según las características de cada herencia y la situación de sus beneficiarios.

Los pasos que se deben seguir ante el SII

Para tramitar una herencia intestada, el primer paso es solicitar la posesión efectiva ante el Servicio de Registro Civil e Identificación.

Posteriormente, se debe ingresar al sitio web del Servicio de Impuestos Internos para presentar el Formulario N° 4412, informar los bienes y las deudas que componen la herencia y determinar si corresponde pagar el impuesto o acreditar una exención.

La Defensoría del Contribuyente enfatizó que incluso cuando una herencia se encuentra exenta del pago, es necesario realizar el trámite tributario y obtener el certificado correspondiente para continuar con las gestiones relacionadas con los bienes heredados.

¿Dónde recibir orientación gratuita sobre el Impuesto a las Herencias?

La DEDECON entrega orientación y apoyo gratuito en materias tributarias, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones y contribuir a la protección de los derechos de los contribuyentes.

Quienes necesiten resolver dudas sobre este impuesto u otros procedimientos tributarios pueden ingresar un requerimiento a través del sitio web o acudir a las oficinas de ChileAtiende disponibles en el país.