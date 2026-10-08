Aguas Andinas abre nuevas ofertas laborales: Revisa los cargos disponibles y cómo postular

08 oct. 2026 - 18:00 hrs.

Aguas Andinas mantiene decenas de ofertas laborales disponibles en Chile, con oportunidades tanto para profesionales y técnicos como para estudiantes que buscan realizar su práctica.

La compañía, dedicada a la producción, distribución de agua potable y recolección de aguas servidas, cuenta actualmente con 70 empleos publicados en su perfil de Laborum. Entre las vacantes más recientes hay cargos en distintas comunas de la Región Metropolitana y también en otras regiones del país.

¿Qué ofertas laborales tiene Aguas Andinas?

Entre las publicaciones de ofertas laborales más recientes de Aguas Andinas se encuentran:

Técnico de servicio, operaciones sanitarias/alcantarillado – Macul , Región Metropolitana.

, Región Metropolitana. Operador de redes agua potable – Lo Espejo y La Florida , Región Metropolitana.

y , Región Metropolitana. Práctica profesional Área de Calidad – Independencia , Región Metropolitana.

, Región Metropolitana. Prácticas y memorias – Santiago , Región Metropolitana.

, Región Metropolitana. Mantenedor eléctrico instrumentista – Santiago , Región Metropolitana.

, Región Metropolitana. Operador de Planta de Riles (reemplazo vacaciones) – Reñaca , Región de Valparaíso.

, Región de Valparaíso. Operador de Planta de Riles (reemplazo vacaciones) – El Paico , comuna El Monte, Región Metropolitana.

– , comuna El Monte, Región Metropolitana. Operador de Planta de Riles (reemplazo vacaciones) – San Bernardo , Región Metropolitana.

– , Región Metropolitana. Operador de Planta de Riles (reemplazo vacaciones) – Renca , Región Metropolitana.

– , Región Metropolitana. Operador de Planta de Riles (reemplazo vacaciones) – Maule, Región del Maule.

En total son más de 70 ofertas laborales que la empresa mantiene vigentes, por lo que puedes revisar cada una de ellas en su portal (pincha aquí).

¿Cómo postular a las ofertas de Aguas Andinas?

Las personas interesadas pueden revisar todas las vacantes y realizar su postulación a través del perfil de Aguas Andinas en Laborum con su currículum vitae.

En cada aviso se pueden revisar los requisitos, ubicación, modalidad de trabajo y funciones correspondientes al cargo.

Es recomendable revisar periódicamente el perfil de la compañía, ya que las ofertas laborales pueden actualizarse o incorporar nuevos cargos.

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