Más de 4 mil empleos disponibles: Así puedes postular en la feria laboral online más grande de Latinoamérica

07 oct. 2026 - 16:00 hrs.

En medio de un escenario laboral marcado por una cesantía que se mantiene elevada, quienes están buscando una nueva oportunidad podrán acceder durante estos días a más de 4.000 puestos de trabajo en una feria laboral que se desarrolla completamente online.

Se trata de la Expo Laborum Online 2026, que comenzó el lunes 5 de octubre y estará disponible hasta este domingo 11 de octubre. La instancia reúne a más de 50 empresas nacionales e internacionales y permite revisar las ofertas y postular desde cualquier lugar.

¿Qué empleos están disponibles?

Las vacantes están enfocadas principalmente en cargos operativos y técnicos, aunque también existen oportunidades para otros perfiles.

Entre los empleos disponibles se encuentran:

Operarios y operarias de producción.

Técnicos y técnicas de mantenimiento.

Soldadores.

Electricistas.

Plomeros.

Carpinteros.

Albañiles.

Mecánicos.

Torneros.

Operadores de maquinaria.

Conductores de camión y reparto.

Operarios de depósito.

Entre las empresas participantes aparecen ManpowerGroup Chile, Farmacias Ahumada, Viña Concha y Toro, CODELPA, Tiendas Ripley, IDEAL, Kupfer Hermanos y Banco Ripley, entre otras.

¿Cómo revisar y postular a los empleos?

La feria se desarrolla a través de Laborum.com y de su aplicación móvil. Para participar, debes tener un perfil actualizado en la plataforma. Si todavía no tienes uno, puedes crearlo y subir tu currículum, tras lo cual podrás revisar las vacantes disponibles y enviar tus antecedentes a los cargos que sean de tu interés.

Laborum también cuenta con una herramienta de inteligencia artificial que permite extraer la información del currículum y ayudar a completar el perfil del usuario.

Una vez realizada la postulación, los equipos de Recursos Humanos de las empresas participantes revisarán los antecedentes y contactarán a quienes avancen en sus respectivos procesos de selección.

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