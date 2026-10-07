Más de 4 mil empleos disponibles: Así puedes postular en la feria laboral online más grande de Latinoamérica
- Por Vicente Guzmán
En medio de un escenario laboral marcado por una cesantía que se mantiene elevada, quienes están buscando una nueva oportunidad podrán acceder durante estos días a más de 4.000 puestos de trabajo en una feria laboral que se desarrolla completamente online.
Se trata de la Expo Laborum Online 2026, que comenzó el lunes 5 de octubre y estará disponible hasta este domingo 11 de octubre. La instancia reúne a más de 50 empresas nacionales e internacionales y permite revisar las ofertas y postular desde cualquier lugar.
¿Qué empleos están disponibles?
Las vacantes están enfocadas principalmente en cargos operativos y técnicos, aunque también existen oportunidades para otros perfiles.Ir a la siguiente nota
Entre los empleos disponibles se encuentran:
- Operarios y operarias de producción.
- Técnicos y técnicas de mantenimiento.
- Soldadores.
- Electricistas.
- Plomeros.
- Carpinteros.
- Albañiles.
- Mecánicos.
- Torneros.
- Operadores de maquinaria.
- Conductores de camión y reparto.
- Operarios de depósito.
Entre las empresas participantes aparecen ManpowerGroup Chile, Farmacias Ahumada, Viña Concha y Toro, CODELPA, Tiendas Ripley, IDEAL, Kupfer Hermanos y Banco Ripley, entre otras.
¿Cómo revisar y postular a los empleos?
La feria se desarrolla a través de Laborum.com y de su aplicación móvil. Para participar, debes tener un perfil actualizado en la plataforma. Si todavía no tienes uno, puedes crearlo y subir tu currículum, tras lo cual podrás revisar las vacantes disponibles y enviar tus antecedentes a los cargos que sean de tu interés.
Laborum también cuenta con una herramienta de inteligencia artificial que permite extraer la información del currículum y ayudar a completar el perfil del usuario.
Una vez realizada la postulación, los equipos de Recursos Humanos de las empresas participantes revisarán los antecedentes y contactarán a quienes avancen en sus respectivos procesos de selección.
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