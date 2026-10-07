Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal en vivo: Meganoticias Ahora

Más de 4 mil empleos disponibles: Así puedes postular en la feria laboral online más grande de Latinoamérica

En medio de un escenario laboral marcado por una cesantía que se mantiene elevada, quienes están buscando una nueva oportunidad podrán acceder durante estos días a más de 4.000 puestos de trabajo en una feria laboral que se desarrolla completamente online.

Se trata de la Expo Laborum Online 2026, que comenzó el lunes 5 de octubre y estará disponible hasta este domingo 11 de octubre. La instancia reúne a más de 50 empresas nacionales e internacionales y permite revisar las ofertas y postular desde cualquier lugar.

¿Qué empleos están disponibles?

Las vacantes están enfocadas principalmente en cargos operativos y técnicos, aunque también existen oportunidades para otros perfiles.

Ir a la siguiente nota

Entre los empleos disponibles se encuentran:

  • Operarios y operarias de producción.
  • Técnicos y técnicas de mantenimiento.
  • Soldadores.
  • Electricistas.
  • Plomeros.
  • Carpinteros.
  • Albañiles.
  • Mecánicos.
  • Torneros.
  • Operadores de maquinaria.
  • Conductores de camión y reparto.
  • Operarios de depósito.

Entre las empresas participantes aparecen ManpowerGroup Chile, Farmacias Ahumada, Viña Concha y Toro, CODELPA, Tiendas Ripley, IDEAL, Kupfer Hermanos y Banco Ripley, entre otras.

¿Cómo revisar y postular a los empleos?

La feria se desarrolla a través de Laborum.com y de su aplicación móvil. Para participar, debes tener un perfil actualizado en la plataforma. Si todavía no tienes uno, puedes crearlo y subir tu currículum, tras lo cual podrás revisar las vacantes disponibles y enviar tus antecedentes a los cargos que sean de tu interés.

Laborum también cuenta con una herramienta de inteligencia artificial que permite extraer la información del currículum y ayudar a completar el perfil del usuario.

Lo más visto de Dato útil

Una vez realizada la postulación, los equipos de Recursos Humanos de las empresas participantes revisarán los antecedentes y contactarán a quienes avancen en sus respectivos procesos de selección.

Todo sobre Ofertas Laborales

Leer más de

Notas relacionadas