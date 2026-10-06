Grupo Axo busca trabajadores para Victoria's Secret y Bath & Body Works : Revisa las ofertas laborales

06 oct. 2026 - 18:00 hrs.

Grupo Axo, empresa ligada al rubro del retail de ropa, calzado y accesorios, mantiene disponibles diversas ofertas laborales en diferentes ciudades y regiones del país.

La compañía, que opera a través de Komax y representa distintas marcas nacionales e internacionales, tiene actualmente búsquedas para trabajar en tiendas como Bath & Body Works y Victoria's Secret, además de cargos administrativos en la empresa.

Estas son algunas de las ofertas laborales disponibles

Estas son algunas de las publicaciones más recientes que hay:

Jefe y subjefe de tienda Bath & Body Works, Los Dominicos – Las Condes , Región Metropolitana.

, Región Metropolitana. Auditor Junior – Huechuraba , Región Metropolitana.

, Región Metropolitana. Jefe y subjefe de tienda Bath & Body Works – Temuco , región de La Araucanía.

, región de La Araucanía. Subjefe Victoria's Secret – La Serena , región de Coquimbo.

, región de Coquimbo. Auditor senior – Huechuraba , Región Metropolitana.

Vendedor(a) full time/part time Bath & Body Works – Curicó , región del Maule.

– , región del Maule. Vendedor(a) full time/part time Bath & Body Works, Mall Plaza Norte – Huechuraba , Región Metropolitana.

Jefe de fin de semana Surprice – Outlet Maipú, Región Metropolitana.

Si quieres revisar todas las ofertas disponibles que ofrece Grupo Axo, entra aquí.

¿Cómo postular?

Las personas interesadas pueden revisar el detalle de las vacantes y realizar su postulación a través del portal de empleos de Grupo Axo en Trabajando.cl.

En cada aviso se pueden revisar la ubicación, jornada, requisitos y funciones del cargo, además de completar el proceso de postulación en línea.

Es importante considerar que las ofertas laborales pueden actualizarse con el paso de los días, por lo que es recomendable revisar periódicamente el portal para conocer nuevas oportunidades o verificar si los cargos continúan disponibles.

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