Reportan "múltiples víctimas" en tiroteo en escuela de Oregon: Autor de los disparos estaría muerto

15 oct. 2026 - 18:35 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves 15 de octubre se reportaron "múltiples víctimas" en un tiroteo ocurrido en una escuela en Oregon, en Estados Unidos.

¿Qué dijo la policía?

La policía indicó que el autor de los disparos se encontraría fallecido.

"No tenemos confirmación todavía sobre quién disparó al sospechoso. Pudo haber sido un transeúnte. En este momento, tenemos múltiples víctimas", dijo Sheila Miller, portavoz del departamento de policía, en una conferencia de prensa.

El departamento de la policía de Bend publicó un informe más tarde detallando que "al menos dos personas fueron trasladadas al hospital St. Charles Bend. Se desconoce su estado actual. Entre las víctimas hay niños".

La entidad manifestó que "habrá una importante presencia policial en la zona de la escuela y en la iglesia Journey durante un tiempo indefinido. Por favor, eviten la zona".

Los primeros antecedentes señalan que un hombre desconocido "había disparado contra un automóvil", lo que activó varias llamadas al 911 a eso de las 13:00 horas (hora local). Unos minutos después, el atacante habría sido abatido.

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