¿Cuánto puede ganar un profesor en Estados Unidos? Revisa los sueldos y el costo de vida para docentes

15 oct. 2026 - 09:03 hrs.

Ser profesor fuera de Chile se ha transformado en un objetivo atractivo para cientos de profesionales de la educación que buscan dar un salto económico, perfeccionar su inglés y sumar experiencia internacional. Sin embargo, la gran pregunta que surge antes de armar las maletas es: ¿cuánto gana realmente un profesor en Estados Unidos y si alcanza para vivir cómodamente?

De acuerdo con cifras recopiladas por la organización de intercambios Participate Learning, los ingresos de un docente en el sistema público norteamericano pueden variar significativamente según los años de experiencia, los títulos académicos y el distrito escolar asignado, principalmente en estados como Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia.

¿Cuál es el salario de un docente en Estados Unidos?

En EEUU, la remuneración suele informarse en montos brutos anuales, lo que es antes de impuestos y descuentos legales. Para un profesor extranjero, los sueldos se ubican entre los 42.000 USD y los 70.000 USD al año.

Si pensamos en esos montos en pesos chilenos, con un dólar en torno a los $985, estamos hablando de un ingreso bruto que va desde los $41,3 millones hasta los $68,9 millones de pesos al año.

Pero ¿cuánto de ese monto llega al bolsillo cada mes?

Piso salarial bruto : En el escenario de un sueldo de 42.000 USD anuales, el ingreso bruto mensual alcanza los 3.500 USD (aproximadamente $3,4 millones de pesos ).

: En el escenario de un sueldo de 42.000 USD anuales, el ingreso bruto mensual alcanza los 3.500 USD (aproximadamente ). Sueldo líquido estimado: Tras aplicar los descuentos por impuestos federales, estatales y Seguro Social, la renta líquida mensual bordea los 2.700 USD (cerca de $2,6 millones de pesos líquidos).

¿Cuál es el costo de vida?

Si bien estos sueldos superan con claridad el promedio salarial al que puede aspirar un docente en Chile, la gran duda entre los interesados apunta a cuál es el costo real de la vida en Estados Unidos.

Según los registros de Participate Learning, los gastos mensuales promedio para una persona que vive sola en Estados Unidos son los siguientes:

Arriendo de vivienda : Entre 650 USD y 1.800 USD ( $640 mil a $1,7 millones de pesos ), dependiendo de la ciudad, ubicación y cantidad de dormitorios.

: Entre 650 USD y 1.800 USD ( ), dependiendo de la ciudad, ubicación y cantidad de dormitorios. Auto y transporte : Entre 500 USD y 1.100 USD ( $490 mil a $1,08 millones de pesos ). Este ítem abarca el pago del crédito automotriz, seguro obligatorio y combustible.

: Entre 500 USD y 1.100 USD ( ). Este ítem abarca el pago del crédito automotriz, seguro obligatorio y combustible. Alimentación : Entre 200 USD y 300 USD ( $197 mil a $295 mil pesos ).

: Entre 200 USD y 300 USD ( ). Servicios básicos (luz, agua, gas): Entre 100 USD y 175 USD ( $98 mil a $172 mil pesos ).

(luz, agua, gas): Entre 100 USD y 175 USD ( ). Celular e internet: Entre 75 USD y 150 USD ($73 mil a $147 mil pesos).

Adicionalmente, se deben considerar los gastos en salud, aunque en programas de intercambio institucional el seguro médico cuenta con valores subsidiados que rondan los 99,69 USD mensuales ($98 mil pesos) para el trabajador.

Requisitos clave para enseñar en Norteamérica

Para optar a las vacantes en escuelas públicas de dicho país, los postulantes deben certificar un nivel avanzado de idioma inglés, tener título universitario en educación y licencia de conducir vigente, y acreditar al menos dos años de experiencia laboral de jornada completa tras la titulación.

Asimismo, los programas permiten viajar con la familia (cónyuge e hijos menores de 18 años), lo que permite que el acompañante pueda tramitar un permiso laboral una vez instalado en el país.