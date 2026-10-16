Poduje por radares meteorológicos ante aluviones: "La solución son las piscinas de decantación y calles de conducción"

16 oct. 2026 - 11:12 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, cuestionó la instalación de radares meteorológicos como respuesta a los aluviones y defendió la construcción de piscinas de decantación y calles de conducción para enfrentar este tipo de emergencias.

Durante su participación en el ciclo "Conoce a tu ministro", organizado por Icare, el secretario de Estado se refirió a la petición de algunos alcaldes de contar con radares para anticipar sistemas frontales, en medio de las recientes emergencias climáticas que han afectado a distintas zonas del país.

"A mí me resulta ridículo. Ahora la solución son los radares, esa es la solución corta. La solución para los aluviones son las piscinas de decantación y calles de conducción, algo que se ha hecho en Tocopilla, Antofagasta", sostuvo Poduje en Icare.

Poduje planteó que este tipo de infraestructura es clave para enfrentar los aluviones, aunque reconoció que se trata de obras costosas. Por ello, señaló que es necesario convencer al Ministerio de Hacienda, Jorge Quiroz, de la importancia de financiar estos proyectos.

Poduje aborda ataque a Cesfam de Puente Alto

En su intervención, el ministro también se refirió a los hechos ocurridos en Bajos de Mena, donde un grupo de sujetos ingresó al Cesfam Cardenal Raúl Silva Enríquez y provocó destrozos durante las protestas por el desalojo de departamentos de Villa Volcán II.

Poduje vinculó lo ocurrido en Puente Alto con las desigualdades entre comunas, tanto en el acceso a servicios como en la presencia policial. En ese contexto, sostuvo que las personas que ocuparon los departamentos fueron las mismas que protagonizaron el ataque al centro de salud.

"La gente que se tomó los departamentos fue y se tomó un Cesfam, eso es desigualdad. En algunas comunas no llegan carabineros, en otras sí, eso es desigualdad. Hay que revertir eso".

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