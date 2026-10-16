Tarjeta banco de materiales: Estos son los montos que entrega para arreglar tu casa

16 oct. 2026 - 08:00 hrs.

La Tarjeta Banco de Materiales 2.0 es un beneficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) que permite comprar materiales de construcción para realizar mejoras de baja complejidad técnica en casas y departamentos.

La iniciativa forma parte del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios (DS27) y busca recuperar las condiciones de funcionalidad y habitabilidad de los inmuebles, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las familias.

Según explica el sitio web oficial del Minvu, el financiamiento se entrega mediante una tarjeta digital, similar a una gift card, que permite comprar materiales directamente en ferreterías en convenio con el Serviu de la región correspondiente.

¿Cuáles son los montos que entrega la Tarjeta Banco de Materiales?

El subsidio contempla cuatro alternativas de reparación. Cada persona puede elegir una de las cuatro opciones, de acuerdo con las necesidades de su vivienda.

Reparación de techumbres

Esta alternativa financia intervenciones destinadas a mejorar el estado del techo de la vivienda. El subsidio alcanza las 25 UF, equivalentes a aproximadamente $1.022.000, y está disponible exclusivamente para casas.

El Minvu establece que las viviendas que postulen a esta reparación no deben tener techos de fibrocemento o tipo pizarreño, debido a las normas sanitarias que exige el manejo del asbesto.

Reparación de baños

Para mejorar las instalaciones y los elementos sanitarios del baño, el beneficio contempla un subsidio de 15 UF, equivalente a aproximadamente $613.000.

El objetivo es recuperar condiciones adecuadas de uso y habitabilidad. Esta alternativa está disponible tanto para casas como para departamentos.

Cercos y rejas

Esta opción permite financiar la construcción o el reemplazo de cierres que contribuyan a la seguridad y delimitación de la propiedad familiar.

El monto alcanza hasta 40 UF, equivalentes a aproximadamente $1.635.000, por lo que corresponde a la alternativa con el mayor financiamiento entre las cuatro disponibles. Este beneficio está dirigido exclusivamente a casas.

Mejoramiento de pisos

El subsidio también permite instalar o reemplazar revestimientos de pisos para mejorar las condiciones de la vivienda.

Entre los materiales mencionados por el Minvu se encuentran la cerámica, los azulejos, el porcelanato y el piso flotante, entre otros. Para estas obras se entregan 15 UF, equivalentes a aproximadamente $613.000, y pueden postular propietarios de casas y departamentos.

Los montos en pesos corresponden a los valores aproximados informados por el Minvu.

¿Cuáles son los requisitos para postular?

De acuerdo con la información oficial del ministerio, las personas interesadas deben cumplir con las siguientes condiciones:

Ser mayores de 18 años.

Tener nacionalidad chilena o ser extranjero con residencia definitiva.

Pertenecer a un hogar ubicado entre el 40% y el 90% de la calificación socioeconómica del Registro Social de Hogares (RSH).

Ser propietario o propietaria de una única vivienda.

Habitar el inmueble que será objeto de las reparaciones.

No haber recibido anteriormente beneficios del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios, correspondientes al DS27 o DS255 del Minvu.

Contar con ClaveÚnica activa.

Tener el ahorro mínimo exigido depositado en una cuenta de ahorro para la vivienda en una institución en convenio con el Minvu.

El ahorro mínimo requerido es de 1 UF para las reparaciones de techumbre y baño, mientras que para las obras de cierres perimetrales se exigen 2 UF.

El sitio oficial también establece que la vivienda debe estar ubicada en una localidad urbana de más de 5.000 habitantes, tener una antigüedad mínima de 10 años y contar con un avalúo fiscal total igual o inferior a 2.500 UF.

¿Cuándo y cómo postular a la Tarjeta Banco de Materiales?

Según el sitio web del Minvu, el llamado estará abierto entre el 9 de noviembre y el 9 de diciembre de 2026. La convocatoria contempla recursos para beneficiar a 20.000 jefes y jefas de hogar y sus familias en todo el país.

La postulación se realiza completamente en línea y requiere seguir estos pasos:

Ingresar con ClaveÚnica: acceder a la plataforma habilitada con el RUT y la ClaveÚnica, y seleccionar el llamado vigente.

acceder a la plataforma habilitada con el RUT y la ClaveÚnica, y seleccionar el llamado vigente. Verificar los antecedentes personales y familiares: revisar los datos obtenidos desde el Registro Civil y el Registro Social de Hogares, e ingresar el teléfono y correo electrónico.

revisar los datos obtenidos desde el Registro Civil y el Registro Social de Hogares, e ingresar el teléfono y correo electrónico. Registrar los datos de la vivienda: ingresar los antecedentes del inmueble, incluido el rol del Servicio de Impuestos Internos (SII), y adjuntar fotografías de la vivienda y del daño que se busca reparar.

ingresar los antecedentes del inmueble, incluido el rol del Servicio de Impuestos Internos (SII), y adjuntar fotografías de la vivienda y del daño que se busca reparar. Seleccionar el tipo de obra: elegir entre reparación de techumbre, baño, cierres perimetrales o mejoramiento de pisos. El sistema calculará el monto correspondiente.

elegir entre reparación de techumbre, baño, cierres perimetrales o mejoramiento de pisos. El sistema calculará el monto correspondiente. Validar la cuenta de ahorro: ingresar los datos de la cuenta y de la institución financiera en convenio para comprobar que se dispone del ahorro exigido.

ingresar los datos de la cuenta y de la institución financiera en convenio para comprobar que se dispone del ahorro exigido. Enviar la postulación: aceptar la declaración jurada correspondiente y presentar la solicitud.

aceptar la declaración jurada correspondiente y presentar la solicitud. Recibir el comprobante: una vez finalizado el proceso, se enviará al correo electrónico ingresado un comprobante con los datos de la postulación.

Entre los documentos que se deben ingresar en la plataforma figuran la cédula de identidad vigente y fotografías de la vivienda en las que se visualice el número municipal y el deterioro específico que requiere reparación.

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