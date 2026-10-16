Compensación por expectativa de vida para mujeres: Así puedes comenzar a recibir los pagos

16 oct. 2026 - 07:00 hrs.

Las mujeres pensionadas cuentan con un beneficio destinado a reducir las diferencias en los montos de las pensiones respecto de los hombres. Se trata de la Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida, una medida que busca reconocer las desigualdades asociadas a la mayor expectativa de vida femenina y su impacto en el cálculo de las jubilaciones.

De acuerdo con la información publicada por ChileAtiende, este aporte se entrega como un complemento de la pensión y se calcula en Unidades de Fomento (UF). Su pago comenzó en enero de 2026 para las mujeres que cumplían los requisitos y tenían 65 años o más a esa fecha.

Uno de los aspectos más relevantes es que no requiere postulación. Sin embargo, existen condiciones relacionadas con la edad, la situación previsional y las cotizaciones que determinan quiénes pueden acceder al beneficio.

¿Quiénes pueden recibir la compensación para mujeres pensionadas?

El beneficio está dirigido a mujeres de 65 años o más que hayan cotizado y reciban o hayan recibido una pensión de vejez o invalidez como titulares de una AFP o compañía de seguros de vida, bajo las condiciones establecidas para sus cotizaciones obligatorias.

Además, deben estar afiliadas y contar con al menos una cotización al Seguro Social destinada al Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) antes de cumplir 50 años.

No obstante, existe una excepción importante: esta última exigencia no se aplica a las pensionadas o afiliadas al sistema del Decreto Ley N° 3.500 con anterioridad al 1 de agosto de 2025.

¿Cuál es el monto de la compensación y cómo se calcula?

La compensación tiene un monto mínimo de 0,25 UF. El porcentaje que recibe cada beneficiaria depende de su edad al momento de pensionarse y de la causal de pensión, según las condiciones establecidas para el beneficio.

En el caso de las pensionadas por vejez bajo el Decreto Ley N° 3.500, los porcentajes de compensación son los siguientes:

A los 65 años: 100%.

A los 64 años: 75%.

A los 63 años: 50%.

A los 62 años: 25%.

A los 61 años: 15%.

A los 60 años: 5%.

Para las mujeres que ya estaban pensionadas por vejez o invalidez antes del 1 de enero de 2026 y que no contaban con cobertura del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), el porcentaje se determina considerando la edad que tenían en esa fecha y los mismos tramos.

En el caso de las pensionadas por trabajo pesado, el cálculo contempla la edad que tenían al 1 de enero de 2026, sumada a los años de rebaja de edad que les correspondían por esa actividad.

¿Cómo consultar si eres beneficiaria de la compensación?

Las mujeres que deseen conocer si cumplen los requisitos pueden realizar una consulta en línea a través de ChileAtiende, utilizando su RUN y fecha de nacimiento.

Para revisar el resultado, deben ingresar al siguiente enlace (pincha aquí). Si la persona figura como beneficiaria, podrá ingresar con su ClaveÚnica para conocer el monto asignado y revisar o descargar la resolución correspondiente.

Este documento oficial informa el resultado de la evaluación y detalla cómo se calculó el beneficio.

¿Dónde se puede consultar por teléfono o presencialmente?

Además de la plataforma digital, existen otras alternativas para conocer el estado del beneficio:

Videoatención: a través de la sucursal virtual de ChileAtiende.

Por teléfono: llamando al 101 desde Chile o al +56 4 4236 20 00 desde el extranjero.

Presencialmente: acudiendo a una sucursal ChileAtiende, con la cédula de identidad.

¿Cuándo se paga la compensación?

Los pagos comenzaron en enero de 2026 para las mujeres que ya tenían 65 años o más y cumplían las condiciones exigidas. Quienes alcanzan esa edad posteriormente pueden recibir el beneficio al cumplir los requisitos correspondientes.

La compensación se paga junto con la pensión autofinanciada, mediante un monto fijo expresado en UF o en la unidad que la reemplace. Además, está afecta al pago de impuestos y cotizaciones de salud.

Por tratarse de un beneficio automático, no es necesario presentar una solicitud. De todas formas, se recomienda consultar en los canales oficiales para verificar si corresponde recibirlo y conocer el monto asignado en cada caso.