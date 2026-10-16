INE registra alza de 3% en nacimientos y de 46% en Acuerdos de Unión Civil durante julio

16 oct. 2026 - 07:35 hrs.

¿Qué pasó?

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) registró un aumento de 3% en los nacimientos en Chile durante julio de 2026, en comparación con el mismo mes del año anterior. En total, se contabilizaron 12.441 nacimientos, de los cuales el 51,8% correspondió a hombres y el 48,2% a mujeres.

Las cifras también mostraron un incremento de 46% en los Acuerdos de Unión Civil (AUC), que llegaron a 2.588 durante julio. Además, se registraron 4.045 matrimonios, lo que representa un alza de 14,6% respecto de julio de 2025.

Mujeres tienen más hijos después de los 30 años

Según las estadísticas del INE, el grupo de mujeres entre 30 y 34 años concentró la mayor cantidad de nacimientos, con 3.680, equivalentes al 29,6% del total.

En segundo lugar se ubicaron las mujeres de entre 25 y 29 años, con 3.144 nacimientos, correspondientes al 25,3%.

AUC aumentaron

En cuanto a los Acuerdos de Unión Civil, el 90,8% se celebró entre parejas de distinto sexo. Por su parte, el 4,4% correspondió a parejas de hombres y el 4,8% a parejas de mujeres.

Defunciones subieron

Durante el mismo mes de julio se registraron 12.371 defunciones en el país, un aumento de 547 casos —equivalente al 4,6%— en comparación con julio de 2025.

Del total, 6.327 correspondieron a hombres (51,1%) y 6.044 a mujeres (48,9%). El grupo de entre 80 y 99 años concentró la mayor cantidad de fallecimientos, con 5.550 casos, equivalentes al 44,9% del total. En tanto, se contabilizaron 59 defunciones de menores de un año, que representaron el 0,5%.