Fatal accidente en la Ruta 5: Persona en situación de calle muere atropellada por bus en San Bernardo

16 oct. 2026 - 03:20 hrs.

¿Qué pasó?

Una persona en situación de calle murió tras ser atropellada por un bus en la Ruta 5, a la altura de la comuna de San Bernardo, en la Región Metropolitana.

¿Qué se sabe sobre el accidente en San Bernardo?

El accidente ocurrió la noche del jueves en el kilómetro 18,6, cerca del sector Pasaje San Alfonso.

Según Carabineros, la víctima habría cruzado por un paso no habilitado cuando caminaba por la ruta. El bus circulaba hacia el norte por la primera pista cuando se produjo el atropello.

Personal de la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de Carabineros acudió al lugar para trabajar en la emergencia.

El siniestro vial obligó a ocupar las pistas derecha y central, además de cerrar los accesos a San Alfonso y Catemito Norte. La concesionaria llamó a los conductores a transitar con precaución.

Cerca de las 00:50 horas del viernes, Autopista Central informó a través de redes sociales que las pistas habían sido habilitadas y que el tránsito se encontraba normalizado.