Nuevo Mercado de Abastos Lo Valledor: ¿Cuándo estará operativo el proyecto de US$ 60 millones?

16 oct. 2026 - 08:28 hrs.

¿Qué pasó?

El Mercado Mayorista Lo Valledor (MMLV) es el principal centro de abastecimiento y distribución hortofrutícola del país, pero desde hace algunos años prepara un proyecto con el que busca ampliar su oferta comercial y llegar directamente al consumidor final.

Se trata del Mercado de Abastos Lo Valledor, el cual, con una inversión de US$ 60 millones, combinará en un espacio de más de 30 mil m² la venta minorista de alimentos frescos con restaurantes, espacios gastronómicos y servicios.

Chócale conversó con la gerenta de Comunicaciones de MMLV, Mariel Magliotto, quien entregó detalles de la iniciativa que busca aprovechar la experiencia en comercialización de alimentos del recinto con las nuevas preferencias de los consumidores.

¿Cuándo estará operativo el nuevo mercado?

La ejecutiva explicó que en el Mercado de Abastos Lo Valledor sus visitantes podrán comprar directamente a los comerciales especializados en distintas categorías de alimentos como frutas, verduras, carnes, pescados, lácteos y otros productos para la cocina.

MMLV

Dicha oferta se completará con propuestas gastronómicas al paso, restaurantes, una terraza al aire libre, locales de servicio y comercio complementario al actual recinto mayorista.

"Nuestra intención es combinar la experiencia de comerciantes vinculados a Lo Valledor con propuestas de operadores y marcas externas que aporten variedad y calidad. Más que reunir nombres, nos interesa construir una oferta coherente con la identidad del mercado y útil para las personas", señaló Magliotto.

El futuro mercado de abastos busca convertirse en un nuevo polo gastronómico y turístico de la capital, destacando que "la cercanía con la estación Lo Valledor de Metro y tren es una fortaleza para recibir tanto a quienes viven en el sector como a visitantes de otras comunas".

De acuerdo a las proyecciones de MMLV, las obras iniciarían a comienzos del año 2027, en tanto la apertura del Mercado de Abastos Lo Valledor está proyectada para finales del año 2028.

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