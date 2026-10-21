Aguinaldo de Navidad para pensionados: ¿Cuál es el monto que recibirán este 2026?

21 oct. 2026 - 07:00 hrs.

Diciembre suele ser un mes de mayores gastos para los hogares, especialmente para quienes deben ajustar su presupuesto entre las compras navideñas y los compromisos de fin de año. En ese escenario, los pensionados que cumplan con los requisitos podrán recibir un ingreso adicional gracias al aguinaldo de Navidad que entrega el Estado.

El beneficio se paga una vez al año junto con la pensión de diciembre y contempla un monto base que puede aumentar según las cargas familiares acreditadas.

¿Cuál es el monto del aguinaldo de Navidad para pensionados?

Para 2026, el aguinaldo de Navidad para pensionados considera un monto base de $29.055.

A esta cifra se pueden sumar $16.415 por cada carga familiar acreditada como causante de Asignación Familiar o Maternal al 30 de noviembre de este año.

De esta manera, el monto final dependerá de si la persona pensionada tiene cargas familiares que cumplan con las condiciones establecidas para acceder al incremento.

El pago se realizará automáticamente junto con la pensión correspondiente a diciembre, siempre que se cumplan los requisitos para recibir el beneficio.

¿Quiénes reciben el aguinaldo de Navidad para pensionados?

Podrán acceder al aguinaldo las personas que estén pensionadas al 30 de noviembre de 2026 y que pertenezcan a alguno de los siguientes grupos:

Personas que reciben pensiones del Instituto de Previsión Social (IPS), incluidas quienes reciben la Pensión Garantizada Universal (PGU), la Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI) o el Subsidio de Discapacidad , según corresponda.

(PGU), la (PBSI) o el , según corresponda. Pensionados de antiguas cajas de previsión.

de previsión. Beneficiarios de pensiones de reparación , como las establecidas en las leyes Valech y Rettig.

, como las establecidas en las leyes Valech y Rettig. Personas que reciben pensiones por accidentes del trabajo , pagadas por el Instituto de Seguridad Laboral (ISL) o mutualidades.

, pagadas por el Instituto de Seguridad Laboral (ISL) o mutualidades. Pensionados de AFP o compañías de seguros que cumplan las condiciones correspondientes, como recibir la PGU, el Aporte Previsional Solidario o una garantía estatal.

de seguros que cumplan las condiciones correspondientes, como recibir la PGU, el Aporte Previsional Solidario o una garantía estatal. Pensionados de Capredena o Dipreca.

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