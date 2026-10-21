¿Qué alega Alexítico contra Leo Rey en su querella?: Esto arriesga el cantante si se acoge la demanda en su contra

21 oct. 2026 - 10:21 hrs.

El conflicto mediático entre Leo Rey y Alexítico llegó a tribunales. Alexis Morales Díaz presentó una querella por injurias graves con publicidad contra el cantante, acusándolo de lanzar insultos y descalificaciones en distintas apariciones televisivas que han afectado su honra.

Los tres episodios de la polémica

La acción judicial apunta especialmente a tres episodios: una entrevista en el programa de YouTube de Julio César Rodríguez, "La Junta"; declaraciones en un espacio de Chilevisión; y el polémico grito durante la Gran Fonda de Chile que luego se volvió viral.

En el programa de Rodríguez, el pasado 17 de septiembre, se le consultó a Leo Rey si existía alguna posibilidad de reconciliación con su excompañero de La Noche. La respuesta del cantante fue durísima: "Tiene que chu... bien chu..., primero. Pero bien chu...".

El segundo episodio tuvo lugar en Chilevisión el 11 de julio. En el espacio, Leo Rey habló de su experiencia en la agrupación de cumbia y aseguró que le habían quitado dinero y derechos relacionados con canciones.

En esa misma conversación, también cuestionó directamente a Morales: "Nunca te has puesto los pantalones y me has dicho a la cara (...) 'esto es lo que pasó, te debo unas disculpas'", afirmó.

También se refirió a él como alguien de "esa sonrisa falsa que tiene y que no es capaz de decir las verdades a la cara", además de calificarlo como una "persona envidiosa" con "complejo de frontman", que nunca quiso ser músico, sino cantante. "Él quería ser el que estaba adelante", declaró.

El tercer momento, y el más comentado de todos, ocurrió el 20 de septiembre durante la presentación de Leo Rey en la Gran Fonda de Chile, transmitida por televisión. Mientras cantaba, el artista gritó: "¡Chú... Alexítico!", frase que se volvió rápidamente viral.

El documento sostiene que la expresión provocó la reacción del público y dio pie a numerosas publicaciones en redes sociales dirigidas al integrante de La Noche. Incluso afirma que unas 50 mil personas habrían presenciado el momento.

¿Qué pide Alexítico ante la justicia?

En su querella, el músico argumenta que las expresiones excedieron los límites de una discusión pública y afectaron su honra, dignidad e imagen profesional. También sostiene que los episodios no serían hechos aislados, sino parte de una conducta reiterada de burlas y descalificaciones.

Asimismo, asegura que se ha abierto un nuevo flanco: que ha recibido amenazas a través de redes sociales, donde desconocidos le han enviado mensajes exigiendo que "deje de llorar" y que le devuelva a Leo Rey lo que le debe.

Por estos antecedentes, solicitó al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago que admita la querella por injurias graves con publicidad. Entre las sanciones solicitadas figuran 540 días de presidio menor en su grado mínimo y una multa de 20 UTM. ($1.443.020).

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