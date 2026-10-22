El ataque de Faloon a Luis Mateucci por su nivel de educación: "Tuvieron que pagarle al colegio para que te sacaran"

22 oct. 2026 - 08:24 hrs.

El capítulo 80 de Volverías con tu ex? 2 dejó varios momentos explosivos, pero uno de los más comentados fue el intercambio entre Faloon Larraguibel y Luis Mateucci, donde la rubia de Melipilla reveló un dato sobre el pasado escolar del argentino que nadie esperaba escuchar.

Todo partió cuando Yamila Reyna y Daniel Valenzuela leyeron los mensajes anónimos que los participantes dejan en el Confesionario, una dinámica que siempre genera tensión dentro del encierro. En medio de la lectura, Mateucci le lanzó a Faloon la misma broma matemática que ya había protagonizado en una competencia anterior, recordándole el famoso "¿9 x 8?" que tanto la había puesto nerviosa.

Faloon contra Mateucci

Faloon no se lo dejó pasar y respondió con una revelación que dejó al argentino sin palabras. "¿Qué estás hablando tú? Si tuvieron que pagar para sacarte del colegio, donde vivías en tu pueblo tuvieron que pagarle al colegio para que te sacaran, con abogado te tuvieron que sacar", le gritó, en una frase que cambió completamente el tono del intercambio.

Luis Mateucci no se refirió al hecho ni intentó desmentirlo, una reacción que habló por sí sola y que no pasó desapercibida entre los participantes que estaban presentes en ese momento.

"Se están haciendo daño"

La noche también dejó una conversación mucho más íntima y reflexiva, protagonizada por Faloon y Guarén, donde la influencer le dio a la rubia una opinión cruda sobre la relación que vive con Raimundo Cerda dentro del encierro.

Faloon le contó a Valentina Torres las peleas que ha tenido con Rai últimamente, buscando quizás algo de comprensión o apoyo. Pero Guarén fue completamente directa y no le endulzó la situación.

"Cada vez siempre es lo mismo, sea la discusión que sea siempre caen en lo mismo", le señaló Torres, apuntando a un patrón que desde afuera resulta evidente, pero que desde adentro cuesta reconocer.

Faloon intentó defender su relación diciendo que nunca antes habían tenido ese tipo de peleas. Pero Guarén no se movió de su postura y fue aún más directa con lo que veía desde afuera.

"Los dos se están haciendo daño a un nivel… Quieren estar juntos, ¿pero a qué costo?, ¿destruyéndose? Los dos están arriba de una torre que se está cayendo a pedazos", le dijo, en una de las reflexiones más duras y honestas que alguien le ha hecho a Faloon sobre su historia con Rai dentro del encierro.

La imagen que dibujó Guarén fue contundente y difícil de ignorar. Una pareja que se quiere pero que, en el contexto del reality, parece estar generando más daño que bien en ambos, atrapada en un ciclo que se repite sin encontrar salida.

Volverías con tu ex? 2 estrena nuevos capítulos de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez.

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