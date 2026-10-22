"No tenía buena onda": Yoan Amor destapa conflicto con integrante de La Noche que marcó su salida

22 oct. 2026 - 02:17 hrs.

El regreso de Yoan Amor a Suecia, su país natal, estuvo marcado por la distancia con su familia, pero también por una relación complicada con uno de los integrantes de La Noche. Así lo reveló el cantante al recordar su breve paso por la agrupación en el pódcast Maldito lunes.

Amor se hizo conocido en 2010, cuando ganó un casting del matinal de Canal 13 que buscaba al nuevo vocalista de la banda. Sin embargo, su etapa en el grupo duró apenas un año, tras lo cual regresó a Suecia.

El cantante confirmó que extrañaba a su hijo. “Echaba de menos y tenía que estar con él”, explicó al recordar uno de los motivos que influyeron en su decisión.

"No tenía buena onda"

No obstante, esa no fue la única razón que mencionó. Amor reconoció que no tenía una buena relación con algunos músicos, especialmente con el baterista, quien actualmente es compadre de Leo Rey.

“No tenía buena onda. No había mucha química con él”, señaló sobre el vínculo que mantenían.

Al profundizar en esa relación, Amor contó que recibía indirectas del baterista. “Me tiraba como indirectas”, relató durante la conversación.

Cuando le plantearon que el músico quería “meter al amigo”, en alusión a un posible regreso de Leo Rey a la agrupación, el cantante confirmó que esa era precisamente la impresión que tenía.

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