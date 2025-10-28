Tuvo que desmentir su propia muerte: Así luce el doctor Nowzaradan, del programa "Kilos Mortales"

28 oct. 2025 - 08:10 hrs.

En 2012, un médico especialista en cirugía bariátrica comenzó a ganar fama tras aparecer en el programa "My 600-lb Life", conocido en Latinoamérica como "Kilos Mortales". Se trataba del doctor Younan Nowzaradan, quien rápidamente se transformó en una de las figuras de la televisión por cable.

De origen iraní, el especialista destacó por su franqueza a la hora de hablar con pacientes que sufrían de obesidad mórbida y cuyas vidas fueron abordadas por el show televisivo. Una de sus frases reconocidas, y que ha utilizado casi como un lema, es que "la balanza no miente, las personas sí".

La carrera del Doctor "Now"

Su carrera profesional comenzó en los años 70 tras graduarse en su natal Irán, para luego viajar a especializarse en Estados Unidos. Luego de ejercer en distintas ciudades del país, se estableció en Houston, Texas, donde actualmente trabaja en la clínica Houston Obesity Surgery.

Fue contactado por el canal TLC para realizar su programa a partir de 2012, transformándose en un personaje fundamental en la vida de decenas de personas que han pasado por el show. "Kilos Mortales" ya suma más de 160 episodios y es uno de los programas más seguidos, con más de diez temporadas.

Dr. Nowzaradan en "Kilos Mortales"

En el programa, el doctor Nowzaradan se caracteriza por exigir a sus pacientes importantes reducciones de peso antes de someterlos a una cirugía bariátrica, lo que en más de una ocasión lo ha llevado a enfrentarse a ellos por su falta de compromiso.

Además de su labor quirúrgica y mediática, el doctor Nowzaradan ha publicado varios trabajos académicos sobre obesidad y cirugía laparoscópica, y es autor de al menos dos libros dirigidos al público general: "Última posibilidad de vivir" (2017) y "La Balanza no miente, las personas sí" (2019).

En los últimos días, el reconocido cirujano fue víctima de un falso rumor que aseguraba su fallecimiento. La noticia comenzó a circular en redes sociales y algunos portales poco fiables, generando preocupación entre los seguidores del programa.

Sin embargo, el propio médico salió a desmentir las especulaciones, dejando en claro que se encuentra en perfecto estado de salud. "No creas todo lo que ves. Las historias falsas se propagan rápido, pero la verdad siempre gana. Estoy vivo y sigo cuidando a mis pacientes", señaló el especialista en redes sociales.

Actualmente, participa en "Los diarios de las 6000 libras con el Dr. Now”, estrenado en 2025, una producción que documenta casos aún más extremos de obesidad.

Así luce ahora el doctor Nowzaradan

