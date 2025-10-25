Tuvo una relación con Marité Matus y brilló en la segunda generación: Así luce el recordado bailarín de "Rojo" Demis Reyes

25 oct. 2025 - 15:30 hrs.

Ya han pasado más de dos décadas desde el estreno en la televisión chilena del recordado programa "Rojo", un verdadero semillero de nuevos talentos y figuras vinculadas al canto y al baile. A pesar del paso del tiempo, muchos de sus exparticipantes continúan siendo recordados por el público.

Uno de ellos es Demis Reyes, quien con solo 22 años participó en 2003 en la segunda generación del espacio en la categoría de bailarines. El joven, que se definía a sí mismo como una persona introvertida, logró destacar en la competencia, quedándose finalmente con el cuarto lugar.

Tras su salida del programa, el joven atravesó una fuerte depresión. Sin embargo, al año siguiente regresó al espacio busca talentos para integrarse a "Rojo, la revancha", donde volvió a mostrar su pasión por el baile, aunque esta vez fue el décimo eliminado.

Nelson Pacheco y Demis Reyes

En esa época, Demis mantenía una relación con María Teresa Matus, quien años más tarde se convertiría en la esposa del futbolista nacional Arturo Vidal. En uno de los episodios, el joven confesó que el padre de Marité no aprobaba su romance. "Él me miró en menos", declaró en esa ocasión.

El presente de Demis Reyes

Si bien se alejó por completo de la televisión, hoy se mantiene activo en la plataforma de videos TikTok, donde suele compartir registros de las coreografías que presentó durante su paso por "Rojo", despertando la nostalgia entre los internautas.

Además, interactúa constantemente con sus seguidores. En varios de sus clips, el exbailarín se muestra hablando directamente a cámara, compartiendo reflexiones y anécdotas de su experiencia en el recordado programa juvenil.

Reyes ha dejado entrever que actualmente está enfocado en su vida laboral, aunque no ha entregado mayores detalles sobre su ocupación ni acerca de su vida personal.

Así luce Demis Reyes, bailarín de "Rojo"

