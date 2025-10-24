Uno es pareja de famosa actriz y el otro se convirtió en padre en 2024: Así lucen Jonathan y Drew Scott de "Hermanos a la obra"

24 oct. 2025 - 08:10 hrs.

Entre los canales de cable, algunos que llaman poderosamente la atención son aquellos que tienen que ver con el cuidado del hogar y las distintas tendencias que existen en la actualidad. Por eso, "Hermanos a la Obra" es uno de los shows más reconocidos, con seguidores en todo el mundo.

El programa definido como de telerrealidad, tuvo como protagonistas a los hermanos Drew y Jonathan Scott, quienes se encargan de comprar y arreglar una propiedad para los participantes, quienes buscan su "casa soñada".

El show tiene su origen en 2011, cuando comenzó a emitirse en Canadá con el nombre de Property Brothers, mientras que en Estados Unidos se llamó "My Dream Home". Rápidamente, ganaron popularidad y el formato fue retransmitido en Australia, Nueva Zelanda y Sudamérica, bajo el paraguas de las señales de Discovery Channel.

El presente de Jonathan y Drew Scott de "Hermanos a la obra"

Aunque Drew y Jonathan son gemelos idénticos, tienen roles y estilos muy distintos que se complementan. Jonathan, contratista y experto en construcción, se encarga de las remodelaciones y el diseño de interiores; mientras que Drew, agente inmobiliario y empresario, asume la parte comercial y la búsqueda de propiedades.

Luego de 13 temporadas —la última emitida en 2015— el programa llegó a su fin. Sin embargo, no desaparecieron de la televisión. Ambos renovaron con el canal HGTV un acuerdo para seguir desarrollando contenido, con variaciones del formato, nuevos spin-offs y proyectos.

En 2024, lanzaron la serie "Don't Hate Your House With the Property Brothers", donde ayudan a familias a renovar su vivienda actual en lugar de mudarse. Este año, estrenaron "Chasing the West", un programa donde asisten a familias que quieren cambiar de vida en la ciudad a zonas de rancho o campo.

En el ámbito personal, Drew está casado con Linda Phan, con quien celebró su séptimo aniversario de matrimonio en 2025. En mayo de 2024 dieron la bienvenida a su segunda hija, Piper Rae Scott, sumándose a su primogénito Parker.

Por su parte, su hermano Jonathan mantiene una sólida relación con la actriz Zooey Deschanel, con quien se comprometió en agosto de 2023 durante un viaje a Escocia. Aunque la pareja aún no ha definido la fecha de su boda, ambos continúan disfrutando de su compromiso sin presiones.

Zoey, Jonathan, Drew y Linda/AFP

Así lucen Drew y Jonathan Scott

Jonathan y Drew Scott/Instagram

Jonathan y Drew Scott/Instagram

Drew y Jonathan Scott/Instagram

Todo sobre Así luce