A 4 años del accidente por el cual casi pierde la mano derecha: Así luce hoy Buddy Valastro, el "Cake Boss"

El pastelero con raíces italianas Buddy Valastro alcanzó la popularidad el año 2009, gracias a su participación en el reality show de la cadena TLC “Cake Boss”, en donde demostró todo su conocimiento y profesionalismo en el mundo de la repostería.

En este espacio, Buddy mostraba las impresionantes creaciones que se venden en su cadena de pastelerías "Carlo's Bake Shop", las cuales destacaban principalmente por su impresionante aspecto.

Lo anterior porque en su tienda, Valastro lideraba un equipo que realizaba tortas enormes con figuras estrafalarias, como esculturas humanas, cohetes, parques de diversiones, monumentos nacionales, entre otros.

El accidente de Buddy

En septiembre del 2020, Buddy tuvo un accidente que casi le cuesta su mano diestra, generando preocupación en sus seguidores en todo el mundo. El cocinero se encontraba en compañía de sus hijos, en ese entonces de 13 y 16 años, cuando su mano fue empalada en una máquina de bolos, resultando con múltiples heridas, a tal nivel que le tuvieron que reconstruir los dedos.

Luego del delicado contexto que atravesó el llamado “Jefe de los pasteles”, el chef decidió hacer pública su recuperación. Así, el 23 de diciembre del 2020 estrenó "Buddy Valastro: Road to recovery", por las pantallas del mismo canal de su querido show de repostería.

En las imágenes se pudo ver cómo tuvo que someterse a tres cirugías, para poder corregir las afectaciones que sufrió, e intentar dejar la menor cantidad de secuelas.

La recuperación

Una de sus primeras apariciones después de las operaciones, tuvo lugar en un evento virtual llamado “Halloween Goldbelly Live!”, en donde fue guía de los participantes, quienes prepararon “Frankecakes” verdes para esta festividad. Sin embargo, él no creó ningún pastel.

También estuvo en un evento virtual organizado por el videojuego "Caesars Casino", en donde el reconocido rey de las tartas demostró que sus habilidades culinarias seguían intactas, al decorar una torta de tres niveles, bajo la temática “viajes en el tiempo”.

A pesar de la grave situación, que pudo costarle su carrera, Buddy se ha mostrado optimista desde su incidente, el cual le ha costado años de recuperación. Sin ir más lejos, hace algunos días se sometió a su última cirugía, la número cinco, para poder recuperar toda su movilidad.

Tras la operación, el cocinero fue dado de alta y ya se encuentra en su hogar recuperándose, excusándose ante sus fans por no poder contestarles a todos los buenos deseos que le han mandado. "Si no he respondido por favor perdónenme, ¡solo tengo una mano!", redactó con su característico buen humor.

Así luce hoy Buddy Valastro

