Fue una de las ganadoras de "Rojo": Así luce hoy la bailarina Paulina López

Una de las participantes más recordadas del programa "Rojo", es la bailarina Paulina López. La chilena debutó en la segunda temporada del espacio y se mantuvo por varios años como parte del "Team", que no competía, pero tenía un rol importante en el show.

En su primera participación, durante la segunda generación, la joven sacó un meritorio quinto lugar, por detrás María Isabel Sobarzo, más conocida como "Icha", Claudio Puebla, Raúl Peralta y Demis Reyes, aunque no quedó conforme con dicha posición.





Lo anterior porque en 2005 nuevamente decidió sumarse como competidora en la edición internacional del programa, que reunió a talentos de varias partes del mundo. Frente a ellos, Paulina López se consagró como la ganadora.

El presente de Paulina López

Tras el fin de "Rojo", Paulina se mantuvo ligada a su pasión, el baile, desempeñándose como coreógrafa de diferentes espacios tanto para TV como en eventos lejos de los medios de comunicación.

En 2011 se convirtió en madre de su primer hijo, a quien bautizó como Bruno, retirándose por algunas semanas de los escenarios para dedicarse a su pequeño.

En 2020 la cigüeña la visitó nuevamente, convirtiéndose por segunda vez en madre de un niño, a quien llamó Alonso. En la actualidad, sus días se dividen entre su familia y el baile, según los posteos que publica en sus redes sociales, donde la siguen más de 45 mil personas.

